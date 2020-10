Det er lett å grave seg ned i det dumme og triste

Elin Helleland Meldalen 13 år

Nå nettopp

I vår var det mange barn og unge som hengte denne tegningen i vinduet. Foto: Lise Åserud / NTB

Jeg ville fortelle alle at alt ordner seg.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Jeg er en jente på 13 år. Jeg tegnet en regnbue på et ark og skrev «alt blir bra». Så hang jeg det opp på vinduet. Jeg satte en bamse ved siden av for å vise min støtte, spre håp og positivitet. Jeg ville fortelle alle at hvis vi står sammen, blir alt bra.

Kampanjen startet i Italia, et land som tidlig ble hardt rammet av viruset. Midt i alle triste nyheter snudde italienske barn det til noe positivt. Budskapet forteller oss at alt kommer til å ordne seg, men det kan ta tid.

Håp og positivitet

Tankegangen spredte seg raskt til flere land i Europa. Dette skal ordne seg. Vi hadde et felles håp, det må vi ikke miste! Jeg er så takknemlig for alle som spredte håp og positivitet.

Elin Helleland Meldalen (13). Foto: Privat

På Instagram har emneknaggen #altblirbra 24.000 innlegg, og emneknaggen #andràtuttobene (alt blir bra på italiensk) har nå 1,3 millioner innlegg. Alt dette handler jo i bunn og grunn om at vi ønsker å hjelpe hverandre gjennom en krise. Er ikke det fint?

Maktesløs

Under denne pandemien har det vært lett å grave seg ned i det dumme og triste. Jeg må selv innrømme å ha gjort det til tider. Jeg har følt meg maktesløs. Derfor er det så viktig å ha et felles håp om at alt blir bra en dag.

Men vi må være realistiske. Alt blir aldri helt likt som det var før. Men det blir bra nok, kanskje enda bedre. Vi skal komme oss gjennom dette sammen.

Mamma har sagt til meg at det er gull i enden av regnbuen.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.