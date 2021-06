Politiet bedriver fryktpropaganda om rusmidler

Tia Dilara Lona Altinpinar (15) tok dette bildet av en politibetjent som var på besøk på skolen for å holde foredrag. Foto: Tia Dilara Lona Altinpinar

Denne hendelsen representerer et svært problematisk syn på ungdommer.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

8. juni kunne VG fortelle at en bevæpnet politibetjent hadde besøkt en ungdomsskole i Osterøy kommune for å holde et foredrag om illegale rusmidler. På powerpointen kunne man skimte logoen til Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF). Dette er problematisk på mange plan.

For det første er det kritikkverdig å blande roller på denne måten. Mange er ikke klar over at NNPF er en interesseorganisasjon med bekjempelse av rusreformen som en av sine hovedsaker.

Problematisk syn

Det er ikke en gren av det norske politiet eller et organ som representerer det norske politiet. NNPF presiserer også flere steder på sine nettsider at de ikke representerer politiet, selv om de har mange medlemmer der.

Om man først skal bruke materiale fra NNPF, burde man også ha anstendighet nok til å ta på seg en T-skjorte med NNPF-logoen på i stedet for politiuniformen. Og pistolen burde man ha vett nok til ikke å ta med inn i et klasserom fylt med barn.

Denne hendelsen representerer et svært problematisk syn på ungdommer. Jeg mener politiet bedriver fryktpropaganda om rusmidler på et tynt vitenskapelig grunnlag.

Fryktbasert tilnærming

Når de underbygger skremselen sin med våpen, uniform og straffetrusler mot dem som prøver hasj, viser de tydelig at de ikke mener ungdom er modne nok til å kunne overbevises med tillit og kunnskap.

Emil Bjørnstad Belgau (18), styremedlem i Tryggere Ungdom. Foto: Privat

Vi er alle selvfølgelig enig i at ungdomsskoleelever ikke burde ruse seg på hverken lovlige eller ulovlige rusmidler. Det er nok også de fleste av ungdommene selv overbevist om. Men den overbevisningen kan fort rakne når de gjennomskuer denne fryktbaserte tilnærmingen.

Vi i Tryggere Ungdom ønsker en annen tilnærming til rus i skolen: I stedet for skremselspropaganda og straffetrusler, ønsker vi rusopplysning med fokus på skadeforebygging.

«Just say know»

Det vil si å gi informasjon om hvordan man kan unngå skader fra rusbruk dersom man først velger å prøve. Det er noe forskning viser at ungdommer etterspør.

Fremfor å advare mot straffen for bruk av rusmidlene bør undervisningen heller informere om skadevirkningene rusbruk kan ha i en så ung alder.

Vi mener det er på tide å utstyre ungdommen med oppdatert kunnskap om ulike rusmidlers farlighetsgrad, hvordan disse påvirker deg ulikt og hva du må passe på dersom du først skal ruse deg.

Med den kunnskapen har vi tillit til at ungdommer klarer å ta gode valg og unngå de mest uheldige konsekvensene dersom de likevel ikke klarer det. Det er på tide å gå fra å si «Just say no» til å si «Just say know»!

