Jeg ønsker læring, ikke lekser

Audun Lund-Andersen Sandve (13)

8 minutter siden

Audun (13) opplever ikke lekser som lærerikt. Er du enig? Slatan / Shutterstock / NTB

Når vi har gjort ferdig en lekse, haster vi videre til neste. Lærer vi noe av det?

Jeg har hatt mange sene kvelder hvor jeg sitter med lekser. Gjentatte ganger er det et stress om å få gjort dem ferdig i tide, og flere ganger har ikke timeplanen min gått opp. Jeg vet at jeg ikke er den eneste som har opplevd dette.

Jeg vet ikke om én ting som er verre enn å sitte hjemme til langt på kveld med lekser. Det dreper all glede og motivasjon forbundet med skolen. Med lekser går skolen fra å være en plass hvor jeg føler livsmestring og læreglede, til en arena som jeg forbinder med slit, stress, frustrasjon og kjedsomhet.

Ifølge Ungdata bruker 64 prosent av norske elever mer enn en halvtime på lekser pr. dag. Hvordan kan vi tillate dette?

Audun Lund-Andersen Sandve (13). Privat

Kamp om å bli ferdig

Jeg opplever heller ikke lekser som lærerikt. Som regel blir leksene en kamp om å bli fort ferdig, slik at man kan starte med neste lekse. Når dette skjer, ender jeg opp med å «letelese» etter svaret, uten å ha noe fokus på å få med meg innholdet.

Et av hovedargumentene for lekser er at det gir foreldrene mer innsyn i skolen. Dette er i og for seg en god idé, men i praksis fungerer det dårlig. I en travel hverdag er det vanskelig for foreldrene å finne tid, og mange av de voksne vil ikke ha kunnskap nok til å kunne involvere seg i barnets lekser.

Gitt at foreldrene har tid og kunnskap nok til å følge opp eleven, vil det uansett ikke gi dem så mye innsyn i barnets skolehverdag. For det er tross alt den som er avgjørende for barnets fremgang i skolen.

Søvn er avgjørende

Det er ikke tvil om at søvn er viktig for å huske det vi lærer i timen. Søvn har også stor effekt på stressnivået. Derfor er det veldig trist at lekser går utover elevers søvn. Det er kanskje heller ikke så rart at så mange av ungdomsskoleelever opplever høyt stress forbundet med skolen.

Skolen har aldri vært perfekt, og det er den ikke ennå Jeg håper vi snart kan legge lekser bak oss og heller fokusere på motivasjon og læring.

