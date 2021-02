Henrik Asheim svarer Gyda (21): «Vi har ikke glemt dere»

Henrik Asheim Forsknings- og høyere utdanningsminister (H)

6 minutter siden

Jeg har stor forståelse for at det er krevende å være student nå, skriver Henrik Asheim, forsknings- og høyere utdanningsminister (H), Foto: Terje Pedersen / NTB

Jeg skulle ønske jeg kunne si at ting blir bedre i morgen, men det gjør det ikke.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Dette er et svar til student Gyda Elisa Sæter (21), som skrev på Si ;D 8. februar.

Kjære Gyda,

Jeg har stor forståelse for at det er veldig krevende å være student nå. Mye digital undervisning og lite sosialt og faglig fellesskap tærer på. Spesielt krevende er det nok for førsteårsstudenten som har flyttet hjemmefra for aller første gang.

De aller fleste stedene i landet er det nå en anbefaling om digital undervisning, men med en streng oppfordring om at dere bør få muligheten til fysisk undervisning minst én gang i uken.

Fakta Unge stemmer i Aftenposten – Hver dag publiserer Si ;D-redaksjonen debattinnlegg skrevet av unge mellom 13 og 21 år. – Vi publiserer også tilsvar fra voksenpersoner. – Vil du skrive? Klikk her for mer informasjon. Vis mer

Mutert virus skaper problemer

For studentene på Østlandet og deler av Vestlandet har det muterte viruset skapt problemer de siste ukene.

Jeg hadde håpet at vi kunne åpne mer opp. Ta forelesningssalene, kafeene og det yrende studentlivet tilbake igjen i 2021. Istedenfor måtte vi stenge mer ned.

For å gjøre en tøff hverdag litt mindre tøff har vi lagt frem en studentpakke som gir kompensasjon for tapt inntekt, tusenvis av nye jobber til studenter og tiltak for både faglig og sosial oppfølging.

Jeg forstår at du ønsker deg tilbake til en normal hverdag, det gjør jeg også.

Har ikke glemt studentene

Vi står dessverre i en krevende situasjon med et mutert virus som smitter lettere. Jeg skulle ønske jeg kunne si at ting blir bedre i morgen, men det gjør det ikke. Men det blir det etter hvert.

Denne uken kom nyheten om at de som bor på sykehjem, er ferdig vaksinert. Nå fortsetter vi vaksineringen av dem som er mest utsatt, og av dem som jobber i helsetjenesten. Når den jobben er gjort, tåler vi mer smitte i samfunnet og kan slippe mer opp.

Vi har måttet gjøre noe tøffe prioriteringer, og regjeringen har sagt at tiltaksbyrden skal være lav for barn og unge, spesielt de aller minste barna. Derfor har vi valgt å holde barnehager, skoler og aktiviteter for barn og unge åpne. Men vi har ikke glemt studentene.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.