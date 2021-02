Nå må dere voksne gjøre en dugnad for oss

Hanna Lundbo (19)

Nå nettopp

Under pandemien har regjeringen vist at omfattende endringer kan gjøres, skriver debattanten. Foto: Berit Roald / NTB

Jeg har gitt opp mitt sosiale liv og frihet for et virus som ikke er farlig for meg. Da klarer dere voksne å gi opp oljen også.

Som resten av befolkningen er barn og ungdom blitt bedt om å følge strenge koronatiltak det siste året. Og vi klager ikke. Vi har gjort dette med en felles dugnadsånd.

Jeg har mistet kontakt med vennene mine, fordi jeg har prioritert besteforeldrene mine som jeg er så glad i, det norske helsevesenet og de svakeste i samfunnet. Vi unge ofrer vår mentale helse, utdanning og ungdomstid for en god sak. Så da er det vel på sin plass at regjeringen ofrer noe for oss også, er det ikke?

Vi må ta konsekvensene

I desember 2020 avla høyesterett dommen i klimasøksmålet. Hverken norsk ungdom eller miljøet er tydeligvis beskyttet av Grunnloven. Regjeringen fortsetter med oljeleting i Arktis og Lofoten, og olje- og gassproduksjonen går slik den pleier.

For penger er viktig for Norge. Det norske næringslivet må komme først alltid. Ungdomsgenerasjonen som en gang ble bedt om å ofre så mye for fellesskapet derimot, er blitt glemt.

Hanna Lundbo (19). Foto: Privat

Koronapandemien er alvorlig, men det er også konsekvensene av den norske klimapolitikken. Jeg skjønner godt at det er vanskelig for de «voksne» å ta klimaendringene på alvor, siden det ikke kommer til å påvirke dem selv i like stor grad.

Skylder oss

Jeg skjønner det fordi jeg selv har opplevd hvor vanskelig det er å gi opp noe jeg selv verdsetter høyt, for noe som egentlig ikke påvirker meg personlig. Jeg har gitt opp mitt sosiale liv og frihet for et virus som ikke er farlig for meg. Men jeg har også greid det.

Mens voksne har krysset kommunegrenser for å stress-handle på Vinmonopolet tross nedstenging, og næringslivet har fått importert billig arbeidskraft fra utlandet selv om vi ble fortalt at grensene var stengt, har vi sittet inne.

Vi har tatt til takke med ensomheten og holdt ut, selv om det har gjort vondt. Vi har gitt opp vår egen trivsel for noen andre, noe vi skjønte var viktigere enn oss selv.

Nå er det regjeringens tur til å gi opp oljen for oss. De skylder oss såpass.

Gi opp oljen for oss

Under pandemien har regjeringen vist at omfattende endringer kan gjøres, at vi faktisk har en handlekraftig regjering som har midler til å få i gang viktige prosesser, bare de vil det nok. I Danmark har de nå vedtatt oljestans innen 2050. Det er ikke umulig å gjøre dette i Norge også, vi må bare være villige til å ofre litt for noe som er viktigere.

I oktober kom Erna med en «innstendig bønn» til folket om at vi skulle følge restriksjonene. Og det gjorde vi. Den norske befolkningen har vært flink og lydig. Nå er det vi ungdommers tur til å komme med en innstendig bønn til regjeringen - og håpe på at vi snart skal bli hørt.

