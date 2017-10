Andreas kunne koden på telefonen min. Han sto og gapte.

Jeg var 15 år da det skjedde. Hun var 14. Hun ble ikke så veldig mye eldre, dessverre. Sånt skjer altfor ofte. Verden blir aldri perfekt, men jeg skulle ønske den var enklere, tryggere, bedre. Jeg må bare få det ut av hodet. Jeg må la andre få vite hva som skjedde.

Fakta: Skrivekonkurranse: Nakenbilder Stadig flere deler nakenbilder av andre. Konsekvensene er enorme. De siste to ukene har Si ;D invitert ungdom mellom 13 og 21 år til å skrive om nakenbilder i en mini-skrivekonkurranse. Torsdag og mandag 9. oktober publiserer vi noen av bidragene vi fikk inn. Skrivekonkurransen er en del av Aftenpostens satsingsserie om ungdom og deling av nakenbilder. Du kan lese neste artikkel i Amagasinet i fredag 6. oktober. Den tar for seg guttenes perspektiv.

Det var fredag. Det var sent. Klokken var rundt 21.15. Jeg pleide ikke å være ute så sent på den tiden, men det var helg, så hvorfor ikke? Vi satt på en benk, jeg og fire andre utenfor 7-Eleven.

Vi var venner. Jeg hadde kjent dem lenge. De var veldig rare folk. Jeg har vært sammen med dem siden jeg lærte å gå. De tørrpratet og lo som vanlig, mens jeg satt og tenkte på sekseren jeg fikk i engelsk.

Det vibrerte på låret mitt. Jeg stakk hånden ned i bukselommen for å sjekke mobilen. Det var Alise. Hun sendte en melding. Hun var en god venn. Jeg ignorerte den og deltok i samtalen som foregikk ved siden av.

De snakket om hvem som var mest "classy". Jeg stemte på Andreas. Genseren hans hadde til og med "classy" med store bokstaver over brystet.

Andreas er en klassisk pappagutt, eller en drittsekk som de også kan være. Faren har en drøyt tykk lommebok som han bruker på klær og annen dritt.

Jeg ble litt borte et øyeblikk. Jeg tenkte på Alise. Hvis jeg tok frem mobilen, ville gutta bare ha blandet seg inn og spurt om vi holdt på og sånn. Jeg var ikke helt i humør for den samtalen.

"Kæm det va?"

Det var Jon som spurte. Jeg spilte dum og svarte med et "hæ". Andreas var like nysgjerrig som Jon og stilte meg det samme spørsmålet.

"Ikke vær en sånn bortskjemt drittunge. Hva var det?"

Andreas er helt skrudd i hodet. Vokabularet hans kommer fra helvete, han bruker banneord hele tiden. Det føles i hvert fall sånn. Jeg husker jeg slet med å finne ord å sette sammen det øyeblikket.

Før jeg visste ordet av det, hadde Andreas hånden sin i lommen min. Han hadde mobilen min.

"Yo Andreas, drit i det!" var svaret jeg kom med.

"Alise? Hun du sitter med i spansken?"

Hva skulle jeg liksom si her? Hadde jeg sagt nei, hadde jeg blitt helt blank.

"Ja?" Jeg skulle sagt det som et svar og ikke som et spørsmål, men nå var det for sent. Samtalen kom til å bli grusom.

"Driver dere på eller noe sånt?"

Andreas så veldig forvirret ut. Alle i gjengen visste at jeg holdt meg singel for en grunn. Jeg ventet til jeg fant den rette, den perfekte.

Andreas kunne koden på telefonen min. Han sto inntil 7-Eleven-veggen og gapte. Det var et bilde av Alise. Hun lå naken over sengen og så deilig ut. Hun la til en melding: "Jeg føler meg litt leken. Lyst til å finne på noe i kveld?"

Det var der kaoset begynte. Alle var like overrasket.

Andreas var rask til å sende bildet til seg selv. Det vet jeg fordi neste dag hadde alle sett bildet.

Alle hadde det, på hele skolen. Alle fra 7.- til 10. trinn.

Alise var redd, sint, frustrert og skuffet. Hun hatet meg. Hun trodde meg ikke.

Tre uker etter fødselsdagen hennes var jeg i begravelse. Jeg fikk aldri se henne igjen.

