Veganere vil også gi blod. Blodbanken gjør det ikke enkelt.

Det var vanskelig å oppfylle Helsenorges anbefalinger om å spise før jeg donerte blod, skriver debattanten. Bildet viser blodposer ved blodbanken på St. Olavs hospital i Trondheim.

Man burde ikke måtte velge mellom å bidra til å redde menneskeliv eller å forhindre dyrelidelse.

23.05.2023 07:00

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her

Forleden dag besøkte jeg blodbanken for å donere blod. Drevet av en overbevisning om at mitt ubehag og min tid kan redde liv, støtte jeg imidlertid på problemer.

Besøket fikk meg til å reflektere over hvordan veganere blir oversett av offentlige institusjoner.

Vanskelig å oppfylle Helsenorges anbefaling

Mens jeg satt i venterommet, kjente jeg sulten melde seg. Jeg bestemte meg for å se hvilke snacks blodbanken tilbød. Da ble jeg overrasket over mangelen på veganske produkter.

De hadde laktose-, gluten-, nøtte- og soyafrie produkter, men ingenting vegansk. Derfor var det vanskelig å oppfylle Helsenorges anbefaling om å spise før jeg donerte.

Veganisme er en livsstil stadig flere velger av hensyn til miljøet, dyrene og egen helse. Antallet veganere og vegetarianere økte med hele 36 prosent bare i løpet av fjoråret!

Siden blodbankene serverer mat til frivillige donorer, burde de også klare å tilby veganske alternativer.

Jerntilskudd uegnet for veganere

Som veganer er jeg klar over utfordringene knyttet til å få i seg nok jern gjennom et plantebasert kosthold. Man trenger omtrent dobbelt så mye jern fra plantebaserte kilder som animalske kilder. Å spise nok jern er spesielt viktig etter en bloddonasjon, siden kroppen må erstatte tapte blodceller.

De hadde laktose-, gluten-, nøtte- og soyafrie produkter, men ingenting vegansk

Når man donerer blod, får man jerntabletter. Jeg tok for gitt at tablettene var veganske, men spurte likevel om akkurat det. Da ble jeg informert om at alle deres jerntilskudd inneholdt animalske produkter som laktose, gelatin og hemjern. Dette gjør dem uegnet for veganere.

Men det er jo ikke en mangel på alternativer. Utfordringen er å gjøre riktige innkjøpsbeslutninger.

For i Norge finnes det veganske jerntilskudd som er priset omtrent på samme nivå som andre jerntilskudd. Dermed trenger ikke noen å velge mellom å redde menneskeliv og å spare dyr fra lidelse. Dilemmaet er helt unødvendig.

Et frustrerende valg

Når det finnes praktiske og rimelige løsninger, er det frustrerende om veganere må velge mellom å gå på akkord med sine prinsipper eller sette egen helse i fare.

Ja, mengden animalske stoffer i tablettene er relativt ubetydelig. Men det er ikke problemet. Faktum er at man etablerer kjerneverdier av en grunn, og det er ikke bare å bryte dem.

Blodbankene sier med jevne mellomrom at det er mangel på givere, noe som gjør dette dilemmaet enda vanskeligere å ta stilling til. Burde man la være å donere blod frem til bankene tilbyr veganske alternativer, eller burde man gå på akkord med egne verdier for å redde menneskeliv?

Jeg sliter selv med denne problemstillingen. Derfor oppfordrer jeg alle blodgivere til å hjelpe med å overbevise blodbankene om å ta bedre innkjøpsbeslutninger, slik at jeg og alle andre veganske blodgivere slipper å ta dette vanskelige valget.

Det er både empatisk og etisk å ønske å redde menneskeliv og samtidig ønske å forhindre dyrelidelse.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken!