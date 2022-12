Det jeg lærte av min tid i Extinction Rebellion, er at aksjoner fungerer

Balthazar Sellier Fransk student i Norge

6 minutter siden

Jeg følte at jeg ikke hadde noen valg. Jeg måtte engasjere meg i dette feltet, skriver Balthazar Sellier. Her er hans egne bilder fra demonstrasjonen i Nord-England.

Kort tid etter jeg meldte meg inn, ble jeg bedt om å delta i en aksjon i Nord-England.

Da jeg begynte med mine universitetsstudier i England, ølets og pubenes hjemland, ble jeg virkelig klar over de klima- og miljøutfordringene vi står overfor.

Jeg følte at jeg ikke hadde noe valg: Jeg måtte engasjere meg i dette feltet. Jeg meldte meg inn i den miljøorganisasjonen som jeg syntes var mest offensiv, nemlig Extinction Rebellion. Etter kort tid ble jeg bedt om å være med på en aksjon hvor vi skulle blokkere utvidelsen av en kullgruve nord i England.

Ville bli hørt

Ved å protestere på denne måten så ville vi bli hørt, tenkte jeg. Samtidig følte jeg at jeg gjorde noe nyttig for en viktig sak. Dagen før den ikkevoldelige aksjonen arrangerte de lokale lederne i foreningen et møte sent på kvelden.

Målet var å forklare oss hvilken risiko vi tok, og å informere om alle prosedyrene som skulle følges, i tilfelle vi ble arrestert av politiet. Jeg hadde ikke tenkt så mye på konsekvensene av å være en del av en sivil ulydighetsaksjon, men jeg kjente at adrenalinet steg inni meg. Atmosfæren i rommet var tungt preget av spenning.

Da jeg tidlig neste morgen reiste sammen med en håndfull andre aktivister til det tåkete og kalde landskapet i Nord-England, tenkte jeg som den 18-åringen jeg var: Hvorfor gjør vi alt dette? Hvorfor har vi kommet til dette punktet?

Den eldre generasjonen forstår oss ikke

Dette perspektivet til en ungdom som er engstelig for Jordens fremtid og ber om svar, er ganske annerledes enn det mange i de eldre generasjoner har. Noen ganger sliter de nemlig med å forstå at vår generasjon må ty til sivil ulydighet.

Men jeg skulle ønske at det var unødvendig å gå til dette skrittet. Jeg hadde håpet flere forsto hvor alvorlig klimakrisen er. Den er her og nå, og vi har visst at den ville komme i flere tiår uten å vedta hensiktsmessig politikk for å stoppe utviklingen.

Blokkeringen av kullgruven ble gjennomført fredelig, uten konfrontasjoner. Det var en vellykket aksjon. Noen måneder senere stoppet nemlig lokalpolitikerne hele prosjektet med å utvide gruven. Likevel bestemte jeg meg for å forlate Extinction Rebellion.

Jeg ønsket heller å engasjere meg på en annen måte. Jeg har beholdt viljen til å handle for miljøet og klimaet. Ikke nødvendigvis bare gjennom slagferdige aksjoner, men også gjennom fredelige marsjer og engasjement i debatter. Tiden min i Extinction Rebellion lærte meg at du ikke bør nøle med å engasjere deg i en sak du bryr deg om.

Anerkjenn ungdommens klokskap

Jeg ville absolutt ikke vært så engasjert i klimaspørsmålet som jeg er nå, hvis jeg ikke hadde hatt en så definerende opplevelse som demonstrasjonen i Nord-England. Den satte handlingene mine i perspektiv.

Å vite hva du streber etter, er en form for visdom i seg selv. Denne visdommen deles i dag av en stor andel ungdommer som ønsker å skape en felles kraft for å endre retningen verdenen vår er på vei.

Jeg synes unges engasjement passer bra sammen med budskapet til den norske filosofen Arne Næss når han snakker om økosofien: visdommen om å bebo Jorden samtidig som den bevares.

Jeg mener det er på tide at eldre generasjoner anerkjenner den formen for visdom en del av ungdommen har. De ungdommene som oppfordrer oss til å handle før det er for sent, og før vi angrer på at vi ikke gjorde det.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

