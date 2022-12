Nei, det er ikke så fett å være annerledes. Men så går det ofte greit allikevel.

Selv om jeg har fått diagnosen «annerledes», har jeg lyst å passe inn, sånn som de fleste tenåringer vil, skriver Cora Williams Peterson.

Jeg var nesten 13 år da jeg fikk diagnosen autismespekterforstyrrelse (ASF).

Jeg liker iskaffe, engasjerer meg politisk, henger med venner og hører på musikk, akkurat som en normal tenåring. Men jeg tror likevel at jeg aldri kommer til å klare å se på meg selv som normal.

Jeg var nesten 13 år da jeg fikk diagnosen autismespekterforstyrrelse (ASF). Da hadde jeg brukt mye tid av mine 12 første år på å skrike i speil, slå i vegger og aldri skjønne hva som var galt med meg. Jeg trodde det å få diagnosen skulle gi meg et svar, men det som skjedde, var det motsatte. Forvirringen ble større enn noen gang.

Jeg har ofte sittet i klasserommet og googlet medisiner for autisme, slik at jeg har kunnet bli litt mindre meg. Jeg har søkt etter skoler jeg kan starte på. Lett etter hva som helst som kan gi meg behandling og bli «normal». Selv om jeg har fått diagnosen «annerledes», har jeg lyst å passe inn, sånn som de fleste tenåringer vil.

Kan være ganske forvirrende

Før trodde jeg at autister var litt sære typer med smale interesser, som reagerte sterkt på mye. Derfor skammet jeg meg skikkelig over å ha autisme. Nå, når jeg for eksempel leser om autisme i mediene, kjenner jeg ofte på at det som står, ikke passer til meg. Mens andre ganger føler jeg det er en riktig beskrivelse av hvordan jeg er.

Jeg reagerer ofte på ting ingen andre reagerer på, eller har tenkt over. Ofte vet jeg ikke selv helt hva jeg reagerer på, jeg vil bare få det ut, alt sammen. Ellers kan jeg si noe litt dumt eller noe som kanskje ikke passer inn i situasjonen.

Det er jo ikke det at jeg ikke vil, det er det at jeg ikke kan.

Men det finnes også situasjoner der de andre har misforstått, og det ikke alltid er min skyld. Så egentlig er hele greia ganske forvirrende. For eksempel når jeg ikke skjønner om noen er sint eller lei seg, hvor grensen går, eller hva man forteller andre og ikke. Det er jo ikke det at jeg ikke vil, det er det at jeg ikke kan.

Gode ting også

Etter jeg fikk diagnosen, har jeg opplevd at de jeg forteller det til, har møtt meg med forståelse. Det er lettere for meg å forklare ting til venner, og hvis jeg må ta en tur ut av klasserommet, stopper ikke læreren meg. Så når folk vet det, skaper det kanskje en større aksept og forståelse, både hos meg selv og andre.

Når det største ønsket ditt er å passe inn, sitter det ganske langt inne å melde at du kanskje aldri kommer til å gjøre det. Men selv om det gjør vondt ikke å passe inn, har jeg lært meg å leve med diagnosen, for det finnes jo noe bra òg.

Jeg er mye mer åpen enn mange andre og ikke redd for å snakke med fremmede. Jeg er den vennen som går og spør etter noe i butikken når ingen tør. Jeg kan alles bursdager, og hvis du lurer på noe om drag, kan jeg svare på det aller meste.

Mitt budskap med denne teksten er at det ikke er så lett å være annerledes, spesielt ikke som tenåring. Men så går det ofte greit allikevel.

