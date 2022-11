Black Friday sponser klimakrisen

Eri Melhus Natur og Ungdom

10 minutter siden

Veldig mange benytter seg av Black Friday for å kjøpe billige julegaver. Sett deg heller et mål om å gi flest mulig opplevelser, mener debattanten. Bildet er fra Black Friday-salget til Norwegian Outlet i Vestby i 2016.

Det viktigste man kan gjøre akkurat nå, er å ta et oppgjør med egne forbruksvaner.

FNs klimakonferanse Cop27 har satt punktum, og fremtiden ser fremdeles mørk ut. Vi står midt i en natur- og klimakrise. Regjeringspartiet Senterpartiet har tidligere snakket om å utsette klimamålene hvor Norge skal kutte 55 prosent utslipp innen 2030, og DNV (Det Norske Veritas) har nettopp kommet med en rapport som avslører at vi kun vil kutte 25 prosent av Norges utslipp innen 2030.

Ta et oppgjør med forbruksvanene

I slike tider føles det ekstra tøft å være aktiv i miljøbevegelsen. Likevel er det viktig å minne seg selv på hvorfor man kjemper, og hva man selv kan gjøre. Det viktigste man kan gjøre akkurat nå, er å ta et oppgjør med egne forbruksvaner. Det første steget er å droppe Black Friday i år og alle årene som kommer.

Black Friday blir diskutert hvert år. Samtidig dukker det vanligvis opp oppslag i mediene om enkelte butikker som setter prisen gradvis opp i forkant av Black Friday, slik at de kan sette den ned igjen.

Hvert år diskuterer man butikkenes såkalte juks. Men det er sjelden vi snakker om hvordan store tilbudskampanjer som Black Friday er med på å øke forbruket og sponser klimakrisen.

Gi gaver som vil bli husket

Jordens overforbruksdag kommer tidligere hvert år. Hvis vi skal klare å løse klimakrisen innen 2030, er vi nødt til å gjøre noe med forbruket vårt. I år hadde Norge overforbruksdag allerede 12. april.

Black Friday og Black Week er med på å øke forbruket. I fjor var det anslått at nordmenn ville bruke 16 milliarder kroner i løpet av Black Week.

Vi er nødt til å ta et oppgjør med forbruksvanene våre. Veldig mange benytter seg av Black Friday for å kjøpe billige julegaver. Sett deg heller et mål om å gi flest mulig opplevelser.

Da er du ikke bare med på å redusere forbruket, men du gir også en spesiell gave som vil bli husket, ikke noe som legges bakerst i skapet om noen måneder.

Se etter grønne alternativer

Hvis du kjøper noe på Black Friday for å bytte ut noe du allerede har, bør du se etter andre løsninger først. Det finnes mange grønne alternativer til å kjøpe noe nytt. Inviter vennene dine på en byttekveld og få «nye» brukte klær, eller arranger en reparasjonsdag hvor du kan reparere sykkelen eller sy igjen hullet du har i buksen.

Vi har alle et felles ansvar for å redusere forbruket, og da blir vi nødt til å legge til rette for dette. Det første vi kan gjøre, er å fjerne de store tilbudskampanjene som Black Friday. Frem til det er gjort, kan du bruke forbrukermakten din og droppe Black Friday.

