Lærerstreiken er verre enn koronaundervisningen

Linne Munkeby (18) Rammet av streiken, Knapstad

20 minutter siden

Vi har måttet jobbe på egen hånd før, men dette kan ikke sammenlignes, skriver debattanten, som selv er rammet av streiken. Bildet viser streikende lærere i Sandvika.

Dere som syntes synd på elevene med hjemmeundervisning under pandemien, bør i hvert fall synes synd på oss nå.

I august ble 66 lærere ved mitt studieprogram tatt ut i streik. Jeg går i 3. klasse på studiespesialiserende. Da streiken brød ut, mistet jeg undervisning i fem av syv fag, og det forventes at jeg holder tritt på egen hånd.

Vi elever har allerede hatt mye glissen undervisning som følge av koronapandemien, og nå kommer en streik oppå det hele. Det gjør ikke saken noe bedre.

Fakta Lærerstreiken Fra og med mandag denne uken vil ca. 8200 lærere være tatt ut i streik. De fleste av dem er organisert i Utdanningsforbundet. Lærerne mener at lærerkrisen ikke blir tatt på alvor og streiker i hovedsak av fire grunner: De mener at lærerne har vært lønnstapere seks år på rad. Hver femte person som underviser i skolen, er ikke lærerutdannet. Søkertallene til lærerutdanningene har gått ned tre år på rad. Lærere med mer enn fire års høyere utdanning lønnes i snitt lavere enn gjennomsnittet i alle andre sektorer. Kilde: Utdanningsforbundet Vis mer

Vanskelig å holde tritt

Til nå har mange av elevene tatt utfordringen på strak arm og jobbet hardt for å henge med. På min skole har mange brukt periodeplaner til dette. En periodeplan er en oversikt over hva læreren har tenkt at vi skal gjøre i et fag, som vi alltid får tilgang til i starten av en periode.

For de mest motiverte elevene har dette vært redningen i streiken, men nå er første periode over, og vi vet ikke lenger hva vi bør gjøre. Dette er fortvilende.

Enda verre er det for de elevene som syns det er vanskelig å følge opp fagene på egen hånd. Vi rakk ikke engang å komme i gang med pensum før lærerne ble tatt ut i streik.

For mange elever er det på grensen til umulig å finne konsentrasjon og motivasjon hjemme. Det er tragisk, men jeg vet om mange elever som ikke engang har tittet på fagene etter at streiken startet. Vi har måttet jobbe på egen hånd før, men dette kan ikke sammenlignes.

Verre enn koronapandemien

Koronapandemien gikk hardt ut over undervisningen for mange. Blant annet innebar det å sitte hjemme alene bak en skjerm, få undervisningsmateriale over PC og kun ha noen få muligheter til å få hjelp av lærer.

Det var ikke gunstig, men denne streiken er faktisk verre. Vi har ingen mulighet til å få undervisningsopplegg, gjennomgang av pensum eller faglig hjelp. Vi må gjøre alt helt på egen hånd.

Til tross for at vi går sisteåret og snart skal bli studenter, er dette utrolig vanskelig for mange. Uten pensumplaner eller spesifikt undervisningsopplegg har mange falt av allerede, og jeg veg at flere har droppet ut som følge av streiken.

Vi elever får ikke den undervisningen vi har krav på, og den kunnskapen vi trenger, for å komme oss gjennom eksamen til våren og videre på studier.

Lik eksamen for alle?

Selv om vi ikke har hatt noe undervisning til nå, så må vi gjennomføre eksamen på samme grunnlag som resten av vg3-elevene som ikke er rammet av streiken. At fylker, skoler og klasser er rammet forskjellig, er urettferdig.

Jeg har lærer i to fag, og fem som utgår, mens jeg har medelever som har det motsatt. Skaden er skjedd, og vi som rammes hardest, må bare innse at vi vil ha store utfordringer med å måle oss mot jevnaldrende ved eksamen. Flere av oss må kanskje ta friår for å ta opp fag og samle alderspoeng for å kunne komme i gang med utdanningen de drømmer om.

Dere som syntes synd på elevene med hjemmeundervisning under koronapandemien, bør i hvert fall synes synd på oss nå, for dette er mye verre.

Så kjære KS: Dere har nøkkelen til at denne streiken skal avsluttes. Gi oss tilbake de fantastiske lærerne våre, for vi trenger dem, i dag og hver dag i fremtiden.

