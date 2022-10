I dag legger vi frem Barnas klimarapport. Den viser at det er på tide å våkne!

Emanuel Smári Nielsen (15) Leder, Barnas Klimapanel

Jeg trodde vi skulle inn i klimakampens tid, men ordet klimakrise blir sjeldnere og sjeldnere nevnt, skriver debattanten.

Visste du at 45 prosent av barn og unge ikke orker å lese triste nyheter om klima og miljø?

Bare 1 av 4 barn og unge tror verden vil klare å løse klima- og miljøproblemene vi står overfor. Det kommer frem i Barnas klima- og miljørapport arrow-outward-link , som er skrevet av Barnas klimapanel og lanseres 26. oktober. Rapporten er basert på innspill fra 1039 barn og unge over hele landet.

Akkurat som rapportene fra forskerne feller rapporten fra barna en knusende dom over politikerne. I en tid hvor vi må kutte utslipp, deles det ut nye letelisenser, og vi produserer mer fossilt enn noen gang. Da er det ikke noe rart at bare 14 prosent av barn og unge mener politikerne gjør nok for å løse klima og miljøproblemene, ifølge rapporten.

Fakta Barnas klimarapport Barnas klima- og miljørapport 2022 har tittelen «Vår tids største sak – barnas ansvar?» og lanseres 26. oktober. Rapporten er skrevet av Barnas klimapanel arrow-outward-link

Årets rapport er basert på innspill fra barn over hele landet som er samlet inn det siste året.

Rapporten inneholder også en undersøkelse gjennomført av Opinion, på vegne av Miljøagentene og Redd Barna. Her ble 1039 barn og unge i alderen 8-19 år spurt om sine holdninger til klima og miljø. Vis mer

Blir nevnt sjeldnere og sjeldnere

22. mars 2019 sto jeg, 12 år gammel, foran Stortinget utålmodig og engasjert og demonstrerte for min generasjons fremtid. Sammen med millioner av barn og unge over hele verden hadde jeg tatt fri på en vanlig fredag og krevde klimahandling for en levelig klode. Jeg trodde vi skulle inn i klimakampens tid.

Siden skolestreikene og bevegelsen rundt Greta Thunberg nådde sitt toppunkt, har vi vært gjennom en global pandemi, russisk invasjon av Ukraina, strømpriser og rekordhøy inflasjon. Ordet klimakrise blir sjeldnere og sjeldnere nevnt.

45 prosent av barn og unge orker ikke å lese triste nyheter om klima og miljø. Påfyll om de harde realitetene er ikke noe unge trenger, de har skjønt alvoret. For mange voksne derimot skjønner jeg ikke hvor lenge jeg må mase og være «han stressa» før de til slutt hører på rapportene.

Bør gjøre mer for fattige land

Dere som styrer i dag, har også et ekstra ansvar for å stille opp for de som har minst skyld i klimakrisen. 2 av 3 barn og unge mener Norge bør gjøre mer for å hjelpe fattige land med klimaendringene. Og de er mer bekymret på vegne av barn og unge i andre land enn for sin egen fremtid.

Veien til å nå klimamålene vil til tider kreve mye av oss alle. På ferden vil det være viktig å minne seg selv på hva vi kjemper for: en klode å leve på.

