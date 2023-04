En samtykkelov er en falsk løsning på et omfattende problem

Justisminister Emilie Enger Mehl (bildet) har lovet at Norge skal få en samtykkelov. – En samtykkelov har aldri vært løsningen på problemet, mener debattanten.

En samtykkelov gir oss ikke flere bevis. Det vil den aldri kunne gjøre.

25.04.2023 18:15

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her

Én av fem norske kvinner rapporterer å ha blitt voldtatt minst én gang, kom det frem i en rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i februar. Jeg er veldig bekymret. Én av fem er én av fem for mange.

Om Norge skal innføre en samtykkelov, har vært svært omdiskutert de siste månedene. Etter at NKVTS la frem sin rapport, lovet nåværende justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) at vi skal få en samtykkelov.

Jeg er bekymret for at en lov ingen helt vet hva er, kan bli innført i Norge. Og kanskje enda mer bekymret for hvordan dette vil påvirke ofrene.

En samtykkelov har nemlig aldri vært løsningen på problemet.

Fakta Debatten om samtykkelov I Hurdalsplattformen varslet regjeringen at de vil foreslå en samtykkelov. Så langt har de ikke sagt noe om når den vil komme, men justisministeren har lovet at det vil skje. Før jul ga Straffelovrådet sin innstilling til en ny bestemmelse om voldtekt. De anbefaler en utvidelse av lovverket slik at det anses som voldtekt å ha «seksuell omgang med noen som ikke vil det, og som gir uttrykk for dette i ord eller handling». Rådet foreslår også et alternativ der det vil være voldtekt å ha «seksuell omgang med noen som ikke i ord eller handling gir uttrykk for å ville det». Forslaget har vært på høring, og fristen gikk ut 13. april. Kilde: Regjeringen, Aftenposten Vis mer

Hva ble sagt?

I debatten om samtykkelov glemmer tilsynelatende venstresiden å se på hva problemet faktisk er. Den største grunnen til at voldtektssaker blir henlagt, er mangel på bevis. Dette kan ikke en samtykkelov endre. Det blir ofte ord mot ord.

At mennesker opplever voldtekt, er grusomt nok i seg selv. Med en samtykkelov vil det handle mer om hva som ble sagt, i stedet for hva som faktisk ble gjort. Det er utrolig urettferdig.

Vi kan ikke innføre en lov som legger mer press på offeret. Alle som opplever voldtekt, fortjener rettferdighet, og det får man ikke med en samtykkelov.

Samtykkeloven høres bra ut og ser fin ut på papiret, men vil ikke fungere i praksis. Fordi ingen kan definere et samtykke. Er det et nikk, et ja, et smil eller et kyss? Det vet ingen.

Tiltak som funker

Det er ingen som kan definere et samtykke. Tolkningen av hva et samtykke er, avhenger fra person til person. La oss ikke ta dette spørsmålet inn i rettssystemet.

La oss heller innføre tiltak som funker! Som å fjerne minstestraffen, fordi høyere minstestraffer kan øke terskelen for domstolene å stadfeste skyld. Unge Høyre mener at lavere straff er bedre enn ingen straff.

Vi trenger en gjennomgang av hele seksuallovbrudd-kapittelet i Straffeloven og sterkere vern mot seksuell utnyttelse! Og kanskje viktigst av alt må vi bruke mer ressurser på etterforskning hos politiet. Fordi samtykkelov gjør ikke at du får flere bevis – mer etterforskning gjør det.

Vil ikke gi flere beviser

Det viktigste verktøyet vi har, er forebygging i tillegg til økte prioriteringer og ressurser hos politiet.

En samtykkelov vil ikke løse problemet med voldtekter i Norge. Alle som opplever overgrep, fortjener at saken løses, ikke å bli møtt med spørsmålet om hva de sa.

En samtykkelov gir oss ikke flere bevis, det vil den aldri kunne gjøre. Og når vi vet at mangel på bevis er hovedgrunnen for nedleggelser, er det dette problemet vi skal løse. Vi må ikke innføre en lov som ingen helt vet hva er!

