Selv om det finnes solskinnshistorier, må au pair-ordningen bort

Alle helt vanlige familier har bruk for hjelp i huset, men om man tror at en helt vanlig familie kan skaffe seg au pair av den grunn, har man mistet bakkekontakt, skriver debattanten.

Vi kan ikke tilrettelegge for at flere skal være au pair, bare for at noen få svært ressurssterke familier skal kunne slippe å gjøre husvasken selv.

24.04.2023 18:00

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her

Follo Unge Høyres Alexandra Hesla-Halvorsen skriver i Si ;D 12. april om hvordan hennes egen familie har hatt flere au pairer, og at de ikke har behandlet dem «som slaver».

Det er helt opplagt at ikke alle au pairer blir behandlet dårlig. Men at man av den grunn skal se helt bort ifra de store utfordringene au pair-ordningen har hatt, er trist.

Au pair-ordningen som regjeringen nå avvikler, var et tragisk eksempel på tilrettelegging for et mindre anstendig arbeidsliv. Ordningen har i lang tid ført til for mange historier om grov utnyttelse av kvinner. Da hjelper det ikke at man selvfølgelig har tilfeller hvor au pairer har hatt et godt opphold.

Ikke lettere i andre familier

Vi kan ikke tilrettelegge for at flere skal være au pair, bare for at noen få svært ressurssterke familier skal kunne slippe å gjøre husvasken selv.

Hesla-Halvorsen skriver at hun selv kommer fra «en helt vanlig familie som rett og slett hadde bruk for litt hjelp i huset». Jeg vokste opp på Strømmen, og jeg tror ikke at grunnen til at jeg ikke vokste opp med au pair, var at husarbeidet på magisk vis var mye lettere i min familie.

Alle helt vanlige familier har bruk for hjelp i huset, men om man tror at en helt vanlig familie kan skaffe seg au pair av den grunn, har man mistet bakkekontakten.

Sjelden et godt argument

Vi vet at au pair-ordningen i det store og det hele har utviklet seg fra en måte å drive med kulturutveksling på, og over til en måte for rike folk å skaffe seg billig arbeidskraft på.

Vi i AUF er for at man skal kunne ha ordninger som gir folk muligheten til å oppleve nye kulturer. Likevel kan ikke en slik ordning ha som sitt store bakteppe at mennesker i mange tilfeller blir utnyttet.

Hva så med «bondeslaveriet» og «skipsslaveriet»? spør Hesla-Halvorsen. Heldigvis har vi nå, i motsetning til under åtte år med Høyre-styre, en regjering som setter seriøsitet i arbeidslivet høyt på agendaen. Arbeidsvilkår for sesongarbeidere i landbruket og sjøfolk fra land utenfor EØS prioriteres å gjøre noe med.

Dessuten: At det finnes andre deler av samfunnet det også er utfordringer i, er sjelden et godt argument for å la være å gjøre noe med en annen stor utfordring.

