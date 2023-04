Eksamen er en utdatert ordning

Læring skal være en prosess som skjer over tid, skriver debattanten.

Elever pugger og pugger for å gjøre det bra på prøver. Etterpå er stoffet glemt.

20.04.2023 20:30

Hvert eneste år når russetiden nærmer seg, kommer debatten om eksamen. Vi i AUF mener at alt elever har lært på skolen, ikke kan vurderes kun på fem timer i en svett gymsal.

I sitt debattinnlegg i Aftenposten Si ;D skriver Johannes Strømberg og Eivind Holte Ellingsen fra Unge Høyre at elevene ikke vil være forberedt på det som møter dem senere, dersom man ikke har eksamen. Det er helt feil.

I dag nipugger vi elever for å gjøre det bra på prøver, for å så glemme stoffet like fort. Vi i AUF mener at læring skal være en prosess som skjer over tid, og at alle elever skal gå ut av videregående med kunnskap som også sitter igjen etter videregående.

I dag opplever unge mer press enn noen gang. Min generasjon kalles generasjon prestasjon, og unge i dag er mer pliktoppfyllende enn noen før oss. Noen av oss presser oss så mye at vi blir syke.

Eksamen er en utdatert ordning. Det er urettferdig at kun én dag skal kunne avgjøre min og mine venners fremtid. I dag er en karakter basert på hvor godt du presterer på fem timer, like mye verdt som innsatsen du legger igjen gjennom et helt skoleår. Det er kun tilfeldigheter som avgjør om du kommer opp i favorittfaget ditt eller faget du sliter aller mest med.

Det er på tide å fjerne dagens eksamensform til fordel for noe litt mer rettferdig. Vi i AUF hører på elevene og sier nei til dagens eksamensordning.

