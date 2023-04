Alle kan ikkje bli best, men alle kan bli flinkare enn dei er no

Eg veit at veldig mange unge konkurrerer mot kvarandre og ikkje mot seg sjølv for å nå målet sitt. Eg synst det er dumt, skriv debattanten.

Vaksne må opne auga!

14.04.2023 19:30

Har du nokon gong opplevd at du må vere best i noko for å føle at andre er interessert i å snakke med deg? Kvifor er det slik at det er dei som er best, som blir mest sett av dei vaksne og andre rundt? Og kvifor er det om å gjere å vere best? Kvifor handlar det ikkje heller om å gjere sitt beste og vinne over seg sjølv?

«Veldig bra mål!»

«Du avgjorde heile kampen!»

«Toppscoraren sørgja for finaleplass med sine praktfulle mål!»

No har eg fått nok av at utøvarar må vere best for å bli sett. Det er dessverre tilfelle på dei fleste idrettsbaner.

Heile laget

Sjølv om dette ikkje er eit stort problem på mitt fotballag, er det mange tilfelle av denne tankegongen innan fotball. Til dømes kan eg og fleire andre føle oss flinke når me sjølve spelar eller står og heier på lagkameratane våre når dei spelar. Men det er som regel dei som scorar, som får skryt.

Eg har til dømes opplevd at nokon sa etter ein kamp: «Ho som scora, avgjorde det og gjorde at dykk fekk finaleplass.» Ja, det er dei som scorar som gjer at vi får mål, men det trengst så mykje meir enn eit mål for å vinne. For at eit fotballag skal fungere, trengst det forskjellige spelarar med forskjellige eigenskapar og plassar på bana. Eg meiner det er heile laget som avgjer kampen.

Det er sjølvsagt viktig at dei som får ballen i mål, får ros og gratulasjonar. Men det er også viktig at dei som heier på laget, og dei som hindrar at det blir mål, ikkje blir gløymd.

Konkurrerer mot kvarandre

Lagspel betyr at alle er med, og alle fortener skryt. Alle har eit behov for å bli sett, uansett kor flink ein er. Får ein aldri skryt og blir ein aldri sett, kan ein bli usikker på om ein er god nok. Og når ein har eit press på å vere best, kan det gjere at prestasjonen blir verre.

Eg veit at veldig mange unge konkurrerer mot kvarandre og ikkje mot seg sjølv for å nå målet sitt. Eg synst det er dumt, for alle kan ikkje bli best, men alle kan bli flinkare enn dei er no.

Samstundes er det viktig å sette seg mål og utfordre andre. Det er veldig viktig å glede seg over at andre oppnår det dei har jobba for, og heie andre fram.

Må bli betre

Eg er lei av at det ofte er dei som gjer det best og er flinkast, som blir sett i idretten, medan dei andre kjem i skuggen. Dette er heilt feil og bør bli betre med ein gong.

Det er ikkje berre på fotballbaner det er sånn. Eg håper ungdommar påverkar foreldre, trenarar og andre i idrettsmiljøet sitt slik at dei ser alle som spelar ei stor rolle for laget, også dei som ikkje er best.

