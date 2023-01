Senterungdommen burde lese ungdomsskolereformen vår en gang til

28.01.2023 19:30

Høyre med Erna Solberg og Jan Tore Sanner går til valg på å få gjennomføre en helhetlig ungdomsskolereform. Den ble lagt frem 17. januar.

Flertallet av norske elever kjeder seg på ungdomsskolen. Det må vi gjøre noe med.

Presset er stort nok fra før, skriver Ashish Khamir Bhargava, sentralstyremedlem i Senterungdommen, i Si ;D fredag. Innlegget handler om Høyres forslag til ungdomsskolereform, og han legger det frem som om at Høyre foreslår mer stress, en A4-skole for eliteelver og en fraværsgrense på ungdomsskolen.

Men da har han ikke lest den samme reformen som vi har.

Når elevene kommer til ungdomsskolen, mangler mange av dem grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Disse ferdighetene må kjapt på plass. Alle elever som havner bakpå, skal ha rett til en intensiv opplæring for å få ferdighetene på plass.

Ikke fraværsgrense

Og nei, Senterungdommen, fraværsgrense og fraværsregister er ikke det samme. Skolene fører fravær, og et fraværsregister, som vi foreslår, vil gi skolene bedre mulighet til å fange opp de ekstreme tilfellene og gi dem bedre oppfølgning. Ikke bare fra skolen, men også fra andre etater.

Ifølge Ungdata kjeder 79 prosent av elevene seg på ungdomsskolen. Det må vi gjøre noe med, og da må elevene få styre mer av sin egen skolehverdag og ha flere valgmuligheter. Derfor vil vi at elevene skal kunne bytte valgfag oftere, og at skolen skal tilby valgfag som elevene faktisk ønsker seg.

I matte skal elevene ha mulighet til å velge mellom en mer teoretisk eller praktisk matteundervisning, og skolen skal kunne omdisponere flere timer for å skape en bedre skolehverdag for alle elevene.

Mer praktisk

I tillegg vil vi innføre et yrkesfaglig valgfag som vil gi elevene mulighet til å få testet sine praktiske ferdigheter. Det vil ikke bare gi elevene mer praktisk arbeid, men også gi dem muligheten til å finne ut av hva de liker, og gi dem bedre kunnskap når de skal velge hvilken retning de vil gå på videregående.

For å minske stress vil Høyre også fjerne én av tre norskkarakterer – sidemålskarakteren. Men for Senterungdommen er det ikke nok at man må stresse med sidemål i selve norskfaget – de vil også at man skal bruke det i andre fag enn norsk. Dessuten er det vanskelig for oss å forstå hvordan undervisning i sidemål tidlig på barneskolen vil føre til en bedre hverdag med mindre stress.

Så Senterungdommen, hvis dere vil ha en bedre ungdomsskole, så hadde vi anbefalt dere å lese ungdomsskolereformen en gang til. Og ta notater.

