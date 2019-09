Den siste tiden har det stormet rundt det politiske ordskiftet og ordene enkelte politikere bruker. Begreper som «snikislamisering» og «brun propaganda» har vært i sentrum for debatten.

Midt oppi all støyen er det mulig vi har overvurdert betydningen av politikernes ordbruk. Det kan virke som om vi har overlatt alt ansvaret for å etablere holdninger i samfunnet til de få på toppen.

Da er det lett å glemme at det vi som enkeltpersoner gjør eller lar være å gjøre i hverdagen, kanskje har enda større betydning for normene og holdningene som etableres i samfunnet.

Enkeltpersoner har også ansvar

Misforstå meg rett, jeg sier på ingen måte at det ikke er kritikkverdig at politikere bruker sin posisjon til å etablere stigmatiserende holdninger. De skal heller ikke slippe å måtte stå til ansvar for en ordbruk de strengt tatt burde holde seg for gode for.

Men det jeg mener, er at vi som enkeltpersoner også har et ansvar for å opptre på en ansvarlig og inkluderende måte - både i det offentlige ordskiftet og i hverdagen.

Så kjære ungdom, jeg er selv ung, jeg vet hvor vanskelig det kan være å engasjere seg, å si ifra. Hvor ubehagelig følelsen av å skille seg ut, ikke passe inn, kan være.

Men desto viktigere er det at vi sier ifra, at vi sier nei til normaliseringen av hatefulle ytringer og holdninger. Desto viktigere er det at vi forstår konsekvensen av egen språkbruk, uansett kontekst.

Hatprat i hverdagen

Vi er nødt til å forstå hvor mye makt det ligger i ord. Hvor mange man kan påvirke både på godt og vondt. For det er dessverre slik i dag at det å forstå konsekvensen av egen ordbruk, er noe vi fortsatt ikke er gode nok på.

Hatefulle ytringer florerer i skolegårder, klasserom og rundt middagsbord. Vi ser dem, men velger enten å ignorere dem eller selv å bruke dem i en fordomsfull og/eller spøkefull kontekst.

Selv om disse ytringene ofte kommer under vennskapelige eller spøkefulle omstendigheter, kan de påvirke det sosiale miljøet vi befinner oss i.

Mange av ytringene ikke er rettet mot spesifikke enkeltpersoner, men de er fortsatt med på å etablere samfunnets holdninger.

Disse holdningene kan i stor grad påvirke enkeltmenneskers livskvalitet. De kan også være avgjørende for hvor stor grad av tilhørighet til fellesskapet enkelte føler.

Så kjære medungdom, jeg spør igjen: Er det mulig at vår manglende evne til å stå opp mot hatprat i hverdagen bidrar til en normalisering av hatefulle ytringer? Om det er slik, hvordan skal vi motarbeide denne utviklingen? Kjør debatt!

