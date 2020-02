Jeg er norsk og har vokst opp i Norge. Førstespråket mitt er et norsk minoritetsspråk, på lik linje som samisk. Det er derimot en stor forskjell.

Samisktalende elever har rett til å gå i samisk klasse, samisk barnehage og bli undervist av en samisktalende lærer. De som bruker tegnspråk blir derimot stuet sammen med folk som snakker et annet språk.

Helmine Syvertsen

Vi nedprioriteres

Det virker ikke som at språket mitt er anerkjent av staten. Skolen synes det er greit at jeg plasseres i en klasse med 30 elever som snakker et annet språk enn meg. Det eneste jeg får er en tolk. Sånn er det å vokse opp som tegnspråkbruker i Norge.

Som en av de heldige har jeg fått gå på Vetland skole og Nydalen Videregående skole, som begge er knutepunktskoler for hørselshemmede her i Oslo. Men hvert år hører jeg at statlige døveskoler legges ned.

Regjeringen sier at skolene legges ned fordi det blir færre og færre døve i distriktene, og at det derfor er mindre behov for tegnspråk. Regjeringen mener at tegnspråkbrukere vil få bedre oppfølging av spesialpedagoger på tilhørende skoler.

Skammer meg over Norge

Det er en skam at regjeringen undertrykker oss døve og tunghørte. Må de som bor i Tromsø, flytte til Oslo for å få god undervisning med tegnspråk?

Tegnspråk blir ofte sett på som et kult språk, men folk er redde for å ta kontakt med døve og faktisk bruke språket. Det skal være en selvfølge å kunne delta i samfunnet i Norge selv om du er døv, uansett hvor du bor eller hvor gammel du er.

Jeg skammer meg virkelig over behandlingen av tegnspråkbrukere i rike Norge. Vi er raskt ute med pekefingeren når det gjelder andre land, men vi er ikke noe bedre selv. Dessverre.

