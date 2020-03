Jeg regner med at flere av dere vil tenke på en eller flere bekjente etter å ha lest dette. Vær snill og strekk ut en hånd til dem.

Utrygge hjem

I disse krisetider er vi alle tvunget til å være mye mer hjemme. For de aller fleste er dette kjedelig. Heldigvis er ikke kjedsomhet farlig. Det som derimot bekymrer meg, er alle de barna og ungdommene som er tvunget til å tilbringe dagene i et hjem de ikke trives i.

Årsakene til at et hjem føles utrygt kan være mange. Vold, rus eller seksuelt misbruk er bare noe. Alt dette er ting som ingen barn bør bli utsatt for eller vitne til for den saks skyld. Dessverre vet vi at dette skjer. Trolig mer enn vi aner også.

Noen som trenger deg

Privat

Barn beskytter foreldrene sine og vet ikke nødvendigvis hvordan et trygt hjem skal være. Derfor ber jeg alle om å tenke nøye etter. Er det noen som kunne trengt deg? Mest sannsynlig er de ikke så langt unna som du tror. Kanskje naboen? Klassekameraten til lillesøsteren din? Barnevakten?

Vi blir alle sårbare i krisesituasjoner. Tenk da på hvordan det er for dem som allerede er sårbare. La oss ta ekstra vare på dem, på minimum én meters avstand!

