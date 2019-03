Allerede da jeg gikk i syvende klasse, ville jeg ta silikon. Vi var så vidt kommet i puberteten, men det var likevel en tanke som kom til meg naturlig.

Alle venninnene mine hadde begynt å utvikle bryster, mens jeg fryktet at mine aldri ville dukke opp. Jeg hadde lest på bloggen TCMN at hun vurderte å ta silikon. Så der satt jeg, hadde ennå ikke fått mensen, men var opptatt med å gjøre research om priser og implantattyper.

Den ideen hadde jeg fra 12-årsalderen til jeg ble 19, og den sniker seg fortsatt frem av og til.

Så normalisert er plastisk kirurgi og kosmetiske inngrep. Så normalisert er det blitt å «forbedre» på normale kropper.

Det er normalt å lære å fikse på utsiden i stedet for å fikse på innsiden. Det er for mye åpenhet.

Ikke bare positivt

Åpenhet er ikke bare positivt. Min venninnegjeng har i løpet av årene utviklet en dårlig trend hvor vi syter til hverandre om komplekser vi har.

Jeg har nå friår hjemme, mens bortimot alle vennene mine har flyttet, og jeg har aldri hatt bedre selvtillit. Nettopp fordi jeg ikke er omringet av et fokus på kropp, som jeg også fôrer selv.

Å snakke mye om at du synes rumpen din er for liten, gjør at mange av venninnene dine vil ta en kikk på rumpen sin. Som mennesker klarer vi ikke å la være å sammenligne oss, sånn er det bare.

Problemet er når vi gjør hverandre bevisst på flere ting vi kan sammenligne. Jeg vet hvordan én venninne kan spre dårlig selvbilde i en liten gruppe. Tenk på skaden en influenser kan gjøre på 300.000 følgere.

Bestilt ferie

Mine venninner og jeg har bestilt tur til Syden i sommer. Vi er blitt enige om ikke å snakke noe om kropp før eller under turen. Det avler bare mer fokus på noe vi egentlig ikke burde ofre en eneste tanke på.

Kropp er bare kropp. Vi skal bruke dem til å svømme, sykle og danse med i sommer og for resten av livet. Til det formålet trenger de ikke å se «perfekte» ut.

Selvfølgelig skal vi ikke slutte å snakke om ting som plager oss, og være åpne om kompleksene våre, men på et punkt blir det også for mye åpenhet.

Vi må slutte å kverne så mye på temaet som vi gjør nå. Det gjelder mediene, influenserne og oss selv imellom.

