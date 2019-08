Hvem: Sondre Hansmark, leder av Unge Venstre

Hva er dette? I denne intervjuserien kan du bli bedre kjent med standpunktene til de ni største ungdomspartiene. Tirsdag 13. august møtes alle lederne til debatt i regi av Aftenposten Si ;D og Arendalsuka. Debatten kan strømmes gratis på ap.no og på vår Facebook-konto fra klokken 19.00.

1. I vår har tusenvis av skoleelever streiket for klimaet. Ville du ha streiket med dem dersom du var elev?

– Jeg sto sammen med titusener av ungdommer og streiket for en bedre klimapolitikk, og det kommer jeg til å gjøre igjen. Kampen for å ta vare på kloden vår er den viktigste i vår tid.

2. I samme periode som elevene streiket, åpnet regjeringen for oljeleting i 90 nye blokker, blant annet i Barentshavet. Var dette riktig?

– Nei. Vi har allerede funnet mer olje enn det jorden tåler. Vi vil stanse all ny oljeleting på norsk sokkel og ta Norge fra å være en oljenasjon til å bli et fornybarsamfunn.

3. Når er det greit å betale bompenger?

– Vi trenger bompenger for å finansiere kollektivtransport og for å få ned biltrafikken. Tiden for de gigantiske veiutbyggingene er forbi.

4 .Influensernes påvirkning på unge er blitt heftig debattert det siste året. Skal det være forbudt å reklamere for kosmetiske inngrep?

– Nei, man kan ikke forby alt man ikke liker. Men det må slås hardere ned på når det reklameres for kosmetiske inngrep mot barn og unge.

5. Er sentralisering av tjenester en uting?

– Noen tjenester bør sentraliseres for å skape et best mulig tilbud, men det er helt feil at regjeringen er den mest sentraliserende i historien. Noen partier mener at man skal gi milliarder av kroner i subsidier for å sørge for at folk holder seg på bygden. Det er ikke jeg så opptatt av. Jeg vil la folk bestemme mer over eget lokalsamfunn. Mer makt nærmere folk.

6. Skal politikerne bestemme hvor stor del av foreldrepermisjonen som skal tas av far og mor?

– Den skal deles likt mellom foreldrene. Vi vet at far ikke tar ut mer permisjon enn det farskvoten utgjør, og det er et viktig steg for likestillingen at begge foreldre får samme mulighet til å tilbringe tid med barnet og å være i fast jobb.

7. Mange unge sliter med å komme seg inn på boligmarkedet i de store byene. Hva bør politikerne gjøre med det?

– Det må bygges flere boliger, boligspekulanter må skattlegges hardere og Husbanken må hjelpe flere til å kjøpe sin første bolig.

8. Er det en fordel for unge som skal i jobb, at det er mange midlertidige stillinger?

– Det er ikke noe poeng i seg selv at det skal være mange midlertidige stillinger, men det skal være enkelt å få en fot innenfor døren til arbeidslivet. Hovedregelen i norsk arbeidsliv skal alltid være hele og faste stillinger.

9. Jenter får bedre standpunktkarakterer enn gutter i alle fag unntatt kroppsøving. Hva skal til for at gutter skal gjøre det bedre?

– Det er viktig at man løfter alle i skolen, men det betyr ikke at alle løftes på samme måte. Alle elever er forskjellige og lærer på forskjellige måter. Vi må derfor både styrke spesialundervisningen og la elever bestemme mer over egen skolehverdag.

10. Er det like greit å tjene penger på å pleie eldre og syke som det er på å drive frisørsalong?

– Ja. Det viktigste er kvaliteten på velferdstjenestene, ikke hvem som utfører dem