I et Si ;D-innlegg 16. juni skriver Celine Kirkeby-Garstad fra sentralt ungdomsråd at dagens eksamensordning gjør mer vondt enn nytte, og at den burde erstattes med en mappevurdering.

Jeg er uenig. Eksamen er ganske kjipt, men jeg vil ikke fjerne ordningen av den grunn. Eksamen er med på å gjøre at vi elever faktisk må forstå og kunne det vi lærer på skolen, og ikke bare pugge noe rett før en prøve, for så å glemme det igjen.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

I dag er det helt tilfeldig hvilket fag du blir trukket opp i til eksamen. Dette gjør at ordningen er like rettferdig for absolutt alle, fordi det brukes loddtrekning for å velge hvilket fag man kommer opp i.

Vi går tross alt på skolen for å lære, ikke for å få karakterer. Da er det viktig at vi har vurderingsformer i skolen som bidrar til at vi faktisk lærer.

Kombinasjonen av standpunkts- og eksamensordningen utgjør vurderingsformen i den norske skolen i dag. Den kan på mange måter bli bedre: Færre karakterer i norsk, eksamen før russetiden og valgfritt sidemål er bare noen få eksempler på hva som burde endres. Men i motsetning til sentralt ungdomsråd, mener jeg at eksamen som vurderingsform bør videreføres.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.