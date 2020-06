Anette Marcussen frå Grøn Ungdom skriv i Aftenposten 27. mai at «Ulven Lucky fortjener å leve». Det er eg usamd i.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Lucky må dø

Ulve- og rovdyrdebatten er ei betent sak i Noreg. Det er steile frontar og sterke kjensler på begge sider. Likevel vonar eg vi kan halde hovudet kaldt og sjå på det med eit så objektivt blikk som mogleg.

Marcussen refererer til ulven Lucky i innlegget sitt. Lucky spankulerer rundt Sognefjorden og tek livsgrunnlaget frå bøndene som kvar dag jobbar for at vi skal få verdas beste kjøt på bordet. Det er fleire grunnar til at Lucky bør avlivast.

Lucky er langt utanfor ulvesona, og han høyrer ikkje heime på Vestlandet. Dessutan er det feil at eitt ulveliv skal vege tyngre enn 350 saueliv.

Privat

Tar husdyra og maten

I følgje undersøkingar var cirka 16.900 rapportert drepne av rovvilt i Noreg kvart år. Det er grunn til å tru at mørketala er enorme. Eg er sjølv oppvakse på sauegard innerst i Sognefjorden, og kvart år missar vi fleire av sauene og lamma våre til rovvilt.

År etter år kan vi finne sauer med skadar som tilseier at sauen har måtte hatt ein lang og forferdeleg død. Er det etisk rett?

Rovdyrdebatten handlar fyrst og fremst om bøndene, om husdyra, om maten vår. For i Noreg har vi verdas beste landbruk, som produserer dei beste varene. Sjølvsagt skal matproduksjon gå framfor omsynet til russisk-finsk ulv og ein jerv som tek seg eit lam i ny og ned.

Marcussen nemner ogso det med overfylte fryselager. Eg er samd i at det er uheldig med overfylte fryselager, men det at ulven tek sau går fyrst og fremst ut over inntektskjeldene til bøndene, ikkje over fryselagra.

Det gjer meg trist

Det at det no er ein ulv som går og spankulerer rundt Sognefjorden, gjer meg trist.

Det gjer meg trist å tenkje på alle sauane, hjortane og reinane som brutalt blir drepne fordi ulven tek seg ein bit no og då når det passar han.

Og det gjer meg trist å tenkje på alle bøndene som missar dyra dei er so glade i, og som dei faktisk har basert livet sitt på.

Ja til ein rovdyrpolitikk der omsynet til matproduksjon veg tyngst!

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.