Etter koronaviruset brøt ut i mars i 2020, var alle skoler stengt i en lang periode. Undervisning over internett har vært erstatningen for mange. Jeg er en elev i 8. klasse og er en av dem som har hatt hjemmeskole.

Jeg mener at vi elever på ungdomsskolen og videregående skole bør ha én dag i uken med hjemmeskole – også etter koronapandemien.

Mer arbeidsro, mindre reising

Fordelene med hjemmeskole er at elevene får mer arbeidsro og ikke trenger å reise til skolen. Mindre reising er miljøvennlig. Mange elever som går på enten ungdomsskolen eller videregående skole, blir kjørt med bil eller buss til skolen.

En uke for elever på ungdomsskolen kan være slik: 8. trinn kan være hjemme på mandager, 9. trinn på tirsdager og 10. trinn på onsdager.

Hjemmeskole gjør at man får variasjon i skolehverdagen. Det gir arbeidsglede. Forskning viser at man lærer raskere og mer når man har det gøy. I tillegg til å få arbeidsglede, lærer man også å jobbe selvstendig, noe som blant annet er viktig i arbeidslivet.

Trent til arbeidslivet

Forskning viser at man jobber mer effektivt på hjemmekontor enn på kontoret. Derfor er det grunn til å tro at dette også gjelder for elever på ungdomsskolen og videregående skole fordi disse elvene er gamle nok til å jobbe selvstendig.

Privat

Etter koronakrisen vil det bli mye mer vanlig med hjemmekontor i arbeidslivet. Da har vi elever allerede trent på å jobbe på denne måten.

Og hva hvis det kommer en smittebølge til? Hvis det kommer en bølge to, vil overgangen være mye mindre fordi vi allerede vet hvordan hjemmeskole skal organiseres. Ved å ha hjemmeskole én dag i uken vil vi også være ekstra godt forberedt.

