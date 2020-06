I hverdagen bryr jeg meg egentlig ikke om at jeg er fargerik. Jeg tenker heller ikke at jeg har følt på noe vond rasisme i livet mitt.

Men hva gjorde jeg den gangen en bekjent sa «hvorfor sitter du alltid med den negeren på bussen?»

Ingenting. Absolutt, ingenting.

Jeg trenger ikke å slå opp i «racism for dummies» for å forstå at ikke dette ikke var noe godt.

Hvorfor gjorde jeg ingenting?

Ville unngå å involvere meg

Jeg turte ikke å si noe. Jeg kaller meg selv afrikansk, asiatisk og nordmann. Men har jeg noen gang stått opp for dette i livet mitt?

Nei.

Jeg sier at jeg står opp for rasisme. Men hva i huleste gjør jeg når noen kaller moren min for en neger? Når noen kaller en venn for neger? For mange, og meg selv, har ikke det ordet mye betydning. For andre har det ordet konnotasjoner til alt det forferdelig de og deres forfedre har erfart.

Hva slags eksempel viser jeg når jeg ikke står opp for min egen mor eller venn? Og samtidig sier at jeg er imot rasisme?

Jeg ville unngå å involvere meg i George Floyd saken siden jeg følte at jeg ikke hadde mye positivt å tilføye. Men noe lite som å begynne stå opp for deg selv og andre kan bety mye og ha positive og langvarige ringvirkninger.

La oss stå opp

Jeg trodde det å ignorere problemene var det smarteste. Faktisk viste det bare at jeg ikke turte å stå opp for meg selv og mine medmennesker.

La oss stå opp for klassekameratene våre, og la oss stå opp for oss selv.

Starter du og jeg å stå opp for småtingene i hverdagen, kan vi etter hvert begynne å stå opp for de viktige sakene rundt oss og i verden.

