Verdens vakreste spill mister noe av sjarmen når publikum må vente på om det virkelig er mål eller ikke

Manchester United leder 1–0 over Liverpool. Liverpools Trent Alexander-Arnold spiller en perfekt langpasning gjennom forsvaret til Manchester United og Sadio Mané triller ballen i mål. Alle Liverpool-supporterne jubler.

Men vent, dommeren tegner en firkant i luften med fingrene. Vi må vente på VAR. Kan vi juble eller ikke? Sekundene og minuttene går, og til slutt – målet annulleres.

Publikummet må vente

VAR står for Video Assistent Referee og gir dommeren et helt team på øret som har tilgang til alle kameraene på stadion. Sammen håndhever de spillereglene.

Noen av situasjonene er svart-hvit, enten er det offside eller så er det ikke. Da tar dommerne i VAR-rommet avgjørelsen og dommeren trenger ikke se på situasjonen selv.

Men i situasjoner hvor skjønn spiller inn kan hoveddommer og dommerne i VAR-rommet ha forskjellige meninger, da kan dommerne på rommet si til hoveddommeren at det er en situasjon han må se på med egne øyne.

Da begynner sekundene å løpe.

En av ulempene med VAR er nettopp at det tar altfor lang tid. For eksempel da Ruben Neves utlignet til 1–1 mot Manchester United måtte VAR sjekke for en offside. Supporterne satt på stadion og skjønte ingenting i flere minutter.

Alt tilskuere og spillere kunne se var «VAR checking goal» på en storskjerm. Samtidig satt det dommere i et rom 300 kilometer unna for å se hvor mange millimeter offside det var.

Helmine Syvertsen

Fjerner ikke alle feil

Selv om VAR reduserer feildømming, gjøres det fortsatt dommerfeil med VAR. I år har det blitt gjort minst fire kampavgjørende feil i Premier League i forbindelse med VAR.

Målet til Fabian Schär fra Newcastle skulle vært annullert for hands. David Silva fra Manchester City skulle fått straffespark når han ble stemplet av Jefferson Lerma fra Bournemouth. Youri Tielemans fra Leicester City skulle blitt utvist etter en stygg stempling på Callum Wilson fra Bournemouth. Sebastian Haller fra West Ham ble taklet av Tom Trybull innenfor boksen mot Norwich City, men fikk ingen straffe.

Verdens vakreste spill

Fotball har alltid blitt kalt verdens vakreste spill, delvis fordi det går så fort. Dommerne syntes det gikk så fort at de ikke alltid fikk med seg alt, men det var fortsatt verdens vakreste spill selv om det var noen dommerfeil.

Publikumsopplevelsen er derimot blitt dårligere for supporterne på stadion mens de venter på å vite om det egentlig er mål eller ikke. VAR tar bort mye av sjarmen med spillet.

Når systemet tar for lang tid, ikke retter opp alle feil og fjerner sjarmen med spillet, er det riktig at VAR fortsatt brukes i de fleste toppdivisjoner?

