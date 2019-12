Jeg trodde ikke det skulle gå så langt at jeg skulle ende opp bak mobilskjermen som en livløs reklameplakat.

Den siste tiden har jeg fått flere meldinger om at jeg ikke lenger ser ut som meg selv, og at jeg fronter verdier, særlig på Instagram, som er ugjenkjennelig for folk som kjenner meg.

Jeg har alltid likt å sminke meg, men det har aldri vært fordi jeg har hatt dårlig selvtillit. Jeg har aldri følt meg stygg eller følt at jeg trengte å endre på noe. Men etter hvert som jeg fikk mer oppmerksomhet på Instagram, begynte jeg å kjenne på presset om å se «mer enn bra nok» ut.

Uoppnåelig image

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Jeg kan bruke timevis på å ta bilder og redigere dem for å få den perfekte profilen. For å skape et mest mulig perfekt «image». Et image som ikke har rot i virkeligheten. På et tidspunkt endte jeg opp med å føle at jeg ikke kunne leve opp til bildet jeg skapte av meg selv. Det var så filtrert at det var uoppnåelig.

Etter hvert begynte jeg å se på meg selv som et oppussingsprosjekt. Alle mine «feil» og «mangler» var jo bare noen sprøyter og operasjoner unna. Det å fylle leppene var jo tross alt «like normalt som å gå til frisøren», og så lenge jeg hadde penger, var det ikke noe problem å sette på vipper, negler og hår. Alt er så lett tilgjengelig, så normalisert. Og jeg spyr når jeg tenker på hvordan jeg selv har frontet dette de siste månedene.

Tre lag foundation

Det har kommet til et punkt hvor jeg er nødt til å omdefinere hvor stor del av hverdagen min som skal preges av skjønnhetspress. Jeg tør ikke lenger se folk inn i øynene med mindre jeg har på løsvipper og tre lag foundation. Jeg prøver alltid å skjule det sminkefrie ansiktet mitt bak håret mitt når jeg møter folk jeg kjenner.

Jeg føler at jeg har mistet meg selv i jaget etter perfeksjon. Mitt største problem er at jeg ikke bare har et behov for å være bra nok. Jeg vil være perfekt. Uansett hvor mye det skulle koste meg. Jeg trodde bare ikke det skulle gå så langt at jeg skulle ende opp bak mobilskjermen som en livløs reklameplakat.

Sminke, glam og løsvipper er nok aldri noe jeg kommer til å legge fra meg. Jeg tror ikke at man nødvendigvis har dårlig verdier bare fordi man er opptatt av utseende. Man blir også ofte stemplet som overfladisk og dum, selv om det absolutt ikke er tilfellet. Jeg tror vi mennesker er komplekse. Vi er ikke enten blonde og dumme eller "grå mus" og smart.

Men det er nok på tide at jeg tar en god kikk vekk fra speilet for å se ut i verden.

Dette innlegget er først publisert på miniblogg.no/henniemathea.

