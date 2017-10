For én uke siden ble jeg norsk statsborger og fikk dermed dobbelt statsborgerskap. Den eneste grunnen til at jeg fikk beholde det andre statsborgerskapet, var på grunn av et «smutthull» i lovgivningen som få kan benytte seg av.

Endelig samme rettigheter

Nå har jeg endelig de samme rettighetene som alle nordmenn, blant annet stemmerett ved stortingsvalg og plikten det innebærer.

Samtidig er det mange innvandrere som ikke har stemmerett ved stortingsvalg, siden stemmerett der forutsetter norsk statsborgerskap.

Det er merkelig at jeg, som så vidt har betalt skatt, skal ha en stemme i hvordan skattepenger skal brukes, mens mange innvandrere som har ytet skatt i årevis, ikke har stemmerett.

Så lenge folk som betaler skatt og bor i dette landet, ikke har stemmerett, har vi ikke et fullverdig demokrati.

Eneste i Norden

Derfor er det oppmuntrende at regjeringen skal sende et forslag om dobbelt statsborgerskap på høring til høsten. Hittil støtter Frp, Høyre, Venstre, KrF, SV og MDG dobbelt statsborgerskap.

Dette utgjør et flertall på Stortinget for dobbelt statsborgerskap.

Norge er det eneste landet i Norden og et av få i Europa som ikke tillater dobbelt statsborgerskap.

En lovendring vil være til fordel for mange i Norge, enten de er utlendinger eller nordmenn med utenlandske foreldre. Ved å tillate dobbelt statsborgerskap svekker vi ikke Norge som stat, men styrker demokratiet vårt.

