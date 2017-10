Da jeg skulle konfirmeres, ble jeg sendt på en leir som heter «camp refugee». Leiren er en del av Humanetisk Forbunds konfirmasjonsundervisning.

Poenget med leiren er at du «leker flyktning» på flukt fra et konfliktfylt land - på vei til Norge. Vi ble testet både psykisk og fysisk, og vi fikk en smakebit på hvordan hverdagen til mange millioner flyktninger er.

For oss var dette bare en lek som ville være ferdig noen timer senere, men for andre er dette hverdag og virkelighet.

Tenk så godt du har det nå som du sitter og leser dette innlegget i et rikt og flott land med tak over hodet og konstant tilgang til mat og vann.

Jeg tror ikke du vet hvordan det føles når du er trøtt, sliten og lever i konstant frykt for å bli oppdaget for så å bli sendt tilbake til hjemlandet ditt. Det som gjør at du fortsetter, er tanken på en ny og god start i Europa.

Vi kan så vidt forestille oss hva så utrolig mange gjennomgår og ser. Alle terrorangrepene, de voldelige klippene og de forferdelige tingene som man i korte snutter får se på nyhetene, skjønner vi egentlig hva som foregår?

Jeg føler meg så maktesløs. Hvor skal man starte?

