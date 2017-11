Jeg er en helt normal jente på snart 17 år, med en helt normal høyde, en helt normal vekt og en helt normal kropp. I hverdagsklær bruker jeg størrelse S/M, men i ballett har det hendt at jeg har måttet bestille drakter i plus size.

Ballett er en kunstform som blir sett på som en av de mest elegante kunstformene. Vi skal utføre spektakulære hopp og piruetter som om vi var fjær.

Når man tenker på kvinnelige ballettdansere, så ser man ofte for seg en tynn kvinne med smal midje, små bryster og lange bein.

Det er også sånn mange ballettdansere strever etter å se ut. Det er kanskje derfor flere ballettdansere får spiseforstyrrelser.

«Vekt spiller ingen rolle»

I alle mine år med ballett har jeg fått høre av lærere at vekt ikke spiller noen rolle, men likevel blir jeg presset inn i kostymer som åpenbart er for små.

I dansegarderoben har jeg fått høre om jenter som bandasjerer brystene sine og drar på lange joggeturer før frokost for å se bedre ut i ballettdrakt.

Selv har jeg vurdert å slutte med ballett, min største lidenskap, på grunn av kroppspresset. Jeg har tenkt at det jeg har ofret så mye for, og det som gir meg så mye glede, ikke var noe jeg hadde mulighet til å fortsette med fordi jeg fikk høre at jeg ikke hadde kroppen de beste skolene og kompaniene ville ha.

Fordi tynne dansere blir sett på som mer talentfulle dansere. At tynn var synonym med hardt arbeid og talent.

At siden jeg ble født med en kropp som ikke var den ideelle ballettkroppen og heller ikke kunne bli det selv om jeg trente 22 timer i uken, så kunne jeg ikke fortsette med det etter videregående.

Dette er en helt absurd tankegang som rammer mange dansere.

Talent i fokus

Jeg vil ikke være en del av en kultur som promoterer usunne skjønnhetsidealer. Som medlem av Sosialistisk Ungdom og feminist vil jeg mye heller være en del av en bevegelse som jobber aktivt mot dette.

Vi trenger en ballett hvor talent og lidenskap er i fokus, ikke kroppsfasong. Jeg vil ta kampen for «fremtidens» ballett hvor unge dansere ikke blir syke av presset om å ha det perfekte «ballettutseendet», samme hvor mange timer de danser foran et speil.

