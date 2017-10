Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Unge Høyres Alexandria Gogstad skriver i Aftenposten 6. oktober at likestillingen ikke må stå i veien for familiers valgfrihet i spørsmålet om todelt foreldrepermisjon. Unge Venstre er opptatt av frihet, men likestilling handler nettopp om å sikre frihet for flest mulig.

Hindret i å ta ut permisjon

Todelt foreldrepermisjon sikrer fedres frihet til å tilbringe permisjonstid med barnet sitt. De fleste menn ønsker det, men arbeidsgivers forventninger og den nybakte morens ønsker hindrer mange i å ta ut mer permisjon.

Gogstad skriver at hun har tro på at arbeidsgivere støtter permisjon, uavhengig av kjønn.

Dessverre erfarer mange menn at hun tar feil. De opplever et press fra flere kanter om å ta ut så lite permisjon som mulig, og da betyr Unge Høyres «frihet for familiene» lite i praksis.

I tillegg handler todelt foreldrepermisjon om kvinners frihet til å velge karrierevei uten å møte arbeidsgivere som er skeptiske til å ansette dem på grunn av kjønn. Norge er i verdenstoppen når det gjelder likestilling, men i næringslivet gjenstår det fremdeles mange kamper.

Tap for næringslivet

Kjønnsfordelingen i lederstillinger, lønnsforskjeller, og andelen som jobber deltid er noen av utfordringene. Dette er ikke bare et tap for kvinner som ønsker å gjøre karrière, men også for næringslivet som går glipp av viktig kompetanse.

Ved å todele permisjonen fjerner vi den ekstra risikoen ved å ansette og forfremme kvinner. Det er viktig for å oppnå likestilling i næringslivet.

Unge Venstre applauderer mangfold, også innenfor organiseringen av familien.

Men statistikken er klar: Dagens foreldrepermisjonsordning gir mindre mangfold, ikke mer. Slik systemet er lagt opp er det kvinner som tar ut klart mest permisjon, og tradisjonelle kjønnsroller holdes ved lag. Dette er ingen tjent med.

Mister likestillingsperspektivet

Gogstad skriver at hun synes det er feil å dra likestilling inn i debatten om foreldrepermisjon. Jeg mener det motsatte: Det er dumt at Unge Høyre mister likestillingsperspektivet i en debatt som har så store utslag på likestillingen i Norge.

Unge Høyre foreslår mange gode tiltak for å få fedre til å ta ut mer permisjon, men det er ikke bra nok når de takker nei til det vi vet fungerer best.

