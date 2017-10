Det er med dyp sorg at jeg leste nyhetene om Stovner videregående skole som fylte mediene for to uker siden.

Rektor Terje Wold skrev i en e-post til utdanningsadministrasjonen i Oslo kommune at han frykter at elever og lærere ved skolen kan bli skadet, etter flere episoder med slåsskamper og uro.

Selv gikk jeg på skolen. Jeg var veldig overrasket over at det kunne ha oppstått så store endringer allerede noen måneder etter at jeg hadde gått ut med vitnemålet derfra i vår.

Også tidligere klassekamerater var overrasket over at det virket som det i løpet av noen uker var mer bråk enn det var i løpet av tre år for oss som gikk der.

Ikke hysteri

Så jeg dro dit sammen med en medelev for å se skolen selv. Hele målet med besøket var nettopp å se til at det gikk bra med dem.

Det høres kanskje klisjéaktig ut, men tilstanden slik jeg opplevde den, var ikke i nærheten av hysteriet i mediene.

Noen lærere fortalte at de ikke hadde merket det på arbeidshverdagen sin. Andre var litt mer preget av det, var inntrykket jeg fikk.

Uansett. Kanskje var det en minoritet av meningene jeg møtte på? Kanskje går det lærere på Stovner og er litt bekymret. Derfor retter jeg i denne teksten en tale til våre lærere. I min tale er det flere blomster som skal deles ut.

Jeg ønsker å gi en blomst

Jeg ønsker å gi en blomst til læreren som står opp ekstra tidlig på morgenen for å forberede seg for de ressurssvake elevene. De trenger nettopp denne omsorgen og innsatsen for å få sine liv snudd mot det bedre.

Jeg ønsker å gi en blomst til læreren som stolt erklærer at arbeidsplassen sin er Stovner. Tross det unødvendige behovet de gjerne har for å måtte forsikre andre om at de selv er trygge til enhver tid.

Jeg ønsker å gi en blomst til læreren som ser eleven sin. Når en elev ikke har troen på seg selv, så er det du som snur på livet til vedkommende for en bedre fremtid og et bedre liv.

Jeg ønsker å gi en blomst til læreren som prøver sitt beste. Selv i hete øyeblikk klarer du å holde hodet kaldt med fokus på elevenes beste.

Jeg ønsker å gi en blomst til de lærerne som noen gang har felt en tåre for sine elever. Dere ønsker å hjelpe og vil vel, men det kan kanskje bli litt overveldende noen ganger.

Jeg ønsker å gi en blomst til en ledelse som prøvde å strekke ut sin hånd for å få profesjonell hjelp, men istedenfor ble hengt ut i mediene. Det er dumt at rektoren sannsynligvis er nødt til å bruke flere timer på å besvare pressen istedenfor å få lov til å ta tak der det trengs.

Beklager på vegne av dem

Ja, jeg ønsker å ta hele jordens blomster og dele dem ut til enhver lærer som vil elevene sine vel. Uansett om situasjonen gjerne ikke er like ille som den er fremstilt i mediene, så skal ikke en lærer måtte gjennomgå ubehagelige situasjoner.

Derfor beklager jeg til lærerne på vegne av elevene som ikke vet bedre enn å skade seg selv og de rundt seg.

I løpet av min tid på Stovner har jeg møtt mange som var der en gang, men som nå er blitt fin ungdom. Så hold ut, så skal dere se resultatet av arbeidet deres, i gode medborgere for dere og alle andre.

Vær heller ikke i tvil om at lokalmiljøet støtter dere. Vi alle heier på skolen og lærerne i deres arbeid, og vi er der for dere til enhver tid!

