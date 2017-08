Kjære deg som tenker at det ikke er synd på barna som ikke får dra på ferie. Jeg har lyst til å fortelle deg noe.

Jeg skjønner at du muligens får forsynt deg litt mer av de mange godene man får av å bo i Norge, men det får ikke vi.

Vi som er vokst opp med to foreldre som tilsammen tjener mindre enn én nordmann gjør i gjennomsnitt.

Veldig ofte rundt sommertider hører jeg at det ikke er synd på de barna som ikke får reist til Syden. Det kan jeg godt være enig i. Det er ikke synd på oss hvis det bare handler om det.

Men ikke å kunne reise noe sted er som oftest bare toppen av isfjellet. Barnet merker virkelig at det er noe annerledes med sin familie.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Har kjent det på kroppen

Vi skulle ønske at foreldrene våre var her, ikke led under sykdom og andre ting, at alt var bra. Vi vet hva som skjer når foreldrene våre blir økonomisk stresset.

Familien raser sammen. Vi vet at det er vondt ikke å ha penger. Vi vet at det blir problemer, vi har kjent det på kroppen.

Vi vet at vi som vokser opp under strammere kår, ikke har like god helse og liv som de med bedre utgangspunkt. Vi vet at oppveksten vår blir sårbar, og vi skjønner så pass at den norske stat pr. i dag ikke tjener på oss.

Vi har livserfaring, og vi vet litt mer enn gjennomsnittet om å ha lav inntekt i Norge. Vi vet at ting ikke er som det alltid skal være, eller som folk sier det er.

Det er komplisert for oss å vokse opp nærmest alene. Det oppleves skummelt og farlig, også i trygge Norge.

Vi vet kanskje ikke så mye om politikk, samfunnsøkonomi og lignende. Vi kan ikke stemme. Vi har ikke så mye vi skulle ha sagt og ofte heller ikke så mange å si det til.

Omsorgsfulle voksne

Jeg må si at jeg savner å ha en voksen som forstår og som vet hva jeg snakker om, selv om foreldrene mine har det bedre økonomisk nå enn før. Det er så dumt at det er så få som vet.

Mange som har dårlig økonomi, har det også dårlig med andre ting. Jeg syns det er vanskelig å få frem hvordan ting henger sammen.

Jeg skulle ønske det var litt mer snakk om dette, ikke bare rundt sommerferien.

Jeg vil at folk som har lest litt mer, og folk som allerede forstår, skal opplyse deg, slik at du snille, gode, omsorgsfulle voksen kan snakke med oss som er barn i slike hjem, forstå oss og vite hva du skal gjøre. Jeg vil at de som styrer landet, skal fokusere på dette.

Jeg ønsker meg et sterkere tilbud og hjelp til dem som sliter med mer enn én ting (på generell basis), og gjerne at det er mer tilgjengelig. Jeg vil ha GRATIS lavterskeltilbud, for eksempel stressmestring. Hjelpen må både være god og gratis – også i praksis, ikke bare på papiret.

I dag kommer man til å måtte bruke ressurser på meg, men om 20 år er jeg forhåpentligvis godt etablert, godt utdannet, skattebetalende og bidrar med det jeg kan.

Og mest av alt håper jeg at jeg klarer å bygge opp mer enn det som er blitt brutt og som brytes ned i løpet av oppveksten.

