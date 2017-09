Kjære Nanna

Jeg lurte på om du hadde noen gode forslag til hvordan jeg kunne fortelle foreldrene mine at jeg er homofil? De nærmeste vennene mine fikk vite det for cirka et halvr år siden. Jeg har visst at jeg er homofil i fire år nå.

Hver gang jeg bare tenker tanken på å fortelle det til foreldrene mine, blir jeg kvalm, og pulsen stiger. Jeg vet at de kommer til å godta meg som den jeg er, men jeg klarer ikke å fortelle det.

Hilsen gutt (17)

Sexologisk rådgiver Nanna Klingenberg svarer:

Kjære gutt (17),

så flott at du har funnet ut noe så viktig om deg selv!

Hvordan og når vi ønsker å dele viktig informasjon om oss selv til våre nærmeste. er helt individuelt. Hvilken seksuell orientering vi har, er det ingen andre som har krav på å vite, og vi velger selv om vi har lyst til å dele det med noen, og eventuelt hvem dette skal være.

Du skriver at du vet at foreldrene dine kommer til å godta deg akkurat som den du er, og jeg tenker at i den setningen så ligger det mye kjærlighet og trygghet.

Men du skriver også at du blir kvalm og får høy puls bare ved tanke på å fortelle, og kanskje betyr dette at du ikke er helt klar eller har helt lyst til å fortelle dem det ennå? Eller kanskje betyr det bare at du trenger noen tips til andre måter å fortelle dem det på?

Må ikke dele alt med alle

Jeg vil aldri råde noen til å fortelle noe om seg selv dersom de ikke er klare for det, og jeg tenker at det å være åpen om sin seksuelle orientering er et valg vi selv gjør, på vår egen måte, når vi selv ønsker.

Noen kan kjenne på press om at man må komme ut, men det er ikke slik at alle må fortelle alt om seg selv til alle. Kanskje deler vi det kun med én, kanskje med mange, kanskje med alle.

Her er det hva som føles riktig for en selv som avgjør, det finnes ingen fasit.

Når det er sagt, viser studier at det å kunne være åpen om hvem vi er, hjelper oss til en bedre helse, og dersom du føler at det er riktig å fortelle om deg selv til foreldrene dine, skal du selvsagt gjøre det.

Konkrete forslag

Du ber om noen forslag til hvordan, og jeg tenker at du ønsker noen måter der du slipper å si setningen rett ut. Det finnes mange måter å gjøre det på, men her er noen forslag: Skriv et brev, lapp eller melding - på den måten slipper du å si det rett ut, og du kan selv velge om du vil være der når de leser det.

Snakk med andre familiemedlemmer først og få dem til å bli med når du skal fortelle det, eller få dem til å fortelle det for deg. Legg frem hint i form av skeive filmer eller blader, så kanskje de ender opp med å spørre deg direkte?

Et annet tips er å ringe til ungdomstelefonen, hvor du får snakke med personer som har vært gjennom det samme, og som kanskje har noen gode tips.

Så kjære gutt (17), dersom du føler deg klar og har lyst til å fortelle det til foreldrene dine, så gjør bare det. Men dersom du kjenner at du har lyst til å vente litt, så er det også helt greit.

Ta den tiden du vil, det er bare du som kan vite hvordan og om det er riktig for deg. Uansett hva du finner ut av, ønsker jeg deg lykke til og alt godt i den spennende ungdomstiden.

Vennlig hilsen Nanna, sexologisk rådgiver (NACS)