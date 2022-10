Jeg er lei av falsk kroppspositivitet

Linnea Hovland Esnali 15 år

Nå nettopp

Meningen er at vi skal elske vår egen kropp sånn som den er. Ikke gjøre oss til, mener debattanten.

Jeg elsker det kroppspositivitet var, men den nye trenden gjør bare at jeg føler meg uvel.

Kroppspositiviteten skyllet som en bølge over sosiale medier. I starten var det kjempefint å se at så mange viste frem sin ekte kropp, uansett størrelse. Jeg vet at jeg ikke var den eneste som ble mer sikker på meg selv og min egen kropp da jeg så dette.

Dessverre tok det ikke lang tid før deler av positiviteten endret seg. Det gikk fra å skulle vise frem sin ekte kropp til å gjøre seg til. Plutselig gikk kroppspositivitet ut på å ha fett på kroppen.

Fakta Kroppspositivisme Bevegelse på sosiale medier som har som formål å vise at alle kropper, uansett fasong, er vakre. Den kan ses på som en motvekt til alle de «perfekte» og polerte bildene av kropp som ofte blir delt på Instagram.

Hastaggene #bodypositive og #bodypositivity har henholdsvis 16,8 og 10,8 millioner innlegg på plattformen.

Kritikere av bevegelsen mener blant annet at bevegelsen skjønnmaler overvekt, og at den til tross for gode intensjoner har fokus på utseende. Vis mer

Presser frem fett

Nå så jeg innlegg på Instagram av jenter som prøvde sitt beste på å lage en dobbelthake eller å få «ruller» på magen. Da forsvant selvsikkerheten min.

Mange av innleggene merket med kroppspositivitet viser jenter som må prøve skikkelig hardt for å kunne vise frem litt av fettet på kroppen. Hva skal jeg føle når det er der hos meg uten at jeg prøver?

Jeg elsker det kroppspositivitet i utgangspunktet var, men denne nye trenden gjør bare at jeg føler meg uvel. Jeg merker at for hver post jeg ser, bruker jeg litt ekstra tid i speilet. Litt ekstra tid til å se på alle feilene ved meg. Alt jeg ikke liker.

Tilbake til starten

Det er ikke bra. Det er ikke bra at jeg skal bli så negativt påvirket av noen som sikkert tenker at jeg kommer til å føle meg vel av å se bildene deres. Men i tenårene er mange av oss i vår mest sårbare tid. Plutselig har vi mer ansvar og mange nye, vanskelige valg å ta. Det er mye som endres, som vi kan ha kontroll på, men akkurat kroppen kan være litt vanskelig. Vi går opp og ned i vekt om hverandre. Det er derfor dette er et så sårbart tema.

Kan vi ikke gå tilbake til å vise frem våre ekte kropper, uten fett i fokus, slik kroppspositivitet startet?

Jeg tror ikke de som legger ut slike bilder, prøver å få meg til å føle det slik med vilje. Jeg tror at de virkelig vil bidra til kroppspositivitet. De følger jo bare trenden.

Så kan vi ikke gå tilbake til å vise frem våre ekte kropper, uten fett i fokus, slik kroppspositivitet startet? Jeg er så sykt lei av å se hundrevis av innlegg hver eneste dag fra folk som sier at de er kroppspositive, når det bare er falskt alt sammen. Meningen er at vi skal elske vår egen kropp sånn som den er. Ikke gjøre oss til.

