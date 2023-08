Venstresidens polarisering ødelegger debattklimaet blant unge

Det tjener ikke debatten at man ilegger meningsmotstandere holdninger de ikke har.

Publisert: 25.08.2023 10:28

I disse dager er mange norske ungdommer ute og driver valgkamp på landets mange videregående skoler, meg selv inkludert. Ordbruken i noen av disse debattene, og i ordskiftet generelt, sjokkerer meg.

Fra før av vet vi at 44 prosent av alle unge har opplevd kommentarer eller reaksjoner etter å ha delt meningene sine. Ofte er det voksne som ber engasjert ungdom om å «lese seg opp» eller komme tilbake «når du er voksen nok». Men nå ser vi også ut til å få en trend der unge politikere snakker nedlatende til – og feil om – hverandre.

Bare i løpet av de første dagene av skolevalgkampen har både jeg og andre debattanter i Unge Høyre, sammen med blant andre Fremskrittspartiets Ungdom-leder Simen Velle, opplevd å få tilslengt mange uriktige påstander om politikken vår og om holdningene våre.

Reaksjoner på valgkampsang

For eksempel beskyldte AUF nylig Unge Høyre for å «sortere etter hudfarge og religion» på en skole i Østfold. I tillegg har flere fra venstresiden for eksempel påstått at Høyre sier ja til konverteringsterapi/homoterapi, og at vi vil innskrenke kvinners rettigheter til abort. Dette er drøye påstander, som ikke har noen rot i virkeligheten.

Slikt tjener ikke debatten. I stedet burde man løfte debatten og diskutere og drøfte ulike løsninger.

Et annet eksempel på polarisering er da Unge Høyre tidligere i sommer lanserte egen valgkampsang. I den synger artisten at Unge Høyre er «anti-woke og anti-broke».

«Anti-broke» er i utgangspunktet en ironisk kommentar til stereotypien mange har av Unge Høyre-medlemmer, men det endte altså opp med at vi ble beskyldt av lederen i Sosialistisk Ungdom for «ikke å forstå konsekvensene av fattigdomskrisen var har i Norge».

Sangen er selvsagt ment som humor, likevel blir vi altså beskyldt for ikke å bry oss om barn som ikke får delta på fritidsaktiviteter eller gå i barnebursdager.

Berøringsangst og stempling

Da Unge Høyres leder Ola Svenneby i sommer løftet spørsmålet om innvandring og foreslo innvandringsstopp, var svaret AUF-lederen at hun fikk vondt i magen. Enkelte på venstresiden mente også at forslaget var rasistisk, fordi det innebar å begrense innvandringen til Norge. Her burde flere ha vært med på å løfte debatten om innvandring på en saklig måte i stedet for å moralisere.

Venstresidens berøringsangst i saker som gjelder for eksempel innvandring, er med på å ødelegge det politiske debattklimaet. I stedet for å diskutere politikken brukes taletid i viktige debatter på nærmest å stemple alle som mener noe annet eller ser verden fra et annet perspektiv enn dem selv.

Uenighet er bra, og debattene hadde så klart vært kjedelige dersom man mente det samme om alt – kanskje særlig i skoledebatter. Det skal det være lov med overdrivelser. Men nivået på debattene ødelegges i for stor grad av at man tillegger motstandere meninger de ikke har, og dermed polariserer.

Kan skremme unge vekk

Når høyresiden inviterer inn til debatter om vanskelige temaer, kan ikke deler av venstresidens svar være å stenge igjen døren og nærmest rope rasist og homofob til alle som mener noe annet enn dem.

Det skal være sagt at de aller fleste debatter er veldig hyggelige, og at stemningen generelt er veldig god. Men jeg frykter likevel at polariserende kommentarer og påstander bidrar til at flere gruer seg til å ta ordet i den offentlige debatten. Det er ingen tjent med, hverken på høyre- eller venstresiden.

Det unge engasjementet er viktig fordi det er de som er engasjert i dag, som skal drive og styre landet i fremtiden. Hvis ikke vi som er unge heier på hverandre, hvem skal gjøre det da?

