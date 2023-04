De har aldri skrevet leserinnlegg før, men mener mye

Jeg dedikerer dagens spalte til elevene på bakerste rad, skriver Zaineb Abdulsatar.

Derfor ga jeg dem mikrofonen.

23.04.2023 19:30

Jeg sier som oftest det du vil høre, og mener ofte det samfunnet vil at jeg skal mene. Men – jeg har vært så heldig å få vokse opp med sta, kverulante mennesker rundt meg som tør å være uenige med meg.

De har lært meg noe viktig: å være kritisk til strømmen og tørre å være uenig i det «alle» mener. De har vist meg at det er ikke alltid de som snakker høyest, som mener mest.

Plattformer som Si ;D er fulle av engasjerte og dyktige ungdommer som tør å være en stemme i debatten. Men hva skjer om vi gir mikrofonen til dem som ikke snakker høyest?

Jeg dedikerer dagens spalte til elevene på bakerste rad. Jeg har spurt unge som aldri har skrevet et leserinnlegg før, om hva DE ville sagt om de skulle skrevet et leserinnlegg.

Person 1

«Kroppspositivisme! Hvorfor skal vi nå normalisere det å være overvektig og bygge en positivitet rundt det? Å elske kroppen sin for det den er, er essensielt, men det betyr ikke at man ikke bør strebe etter å leve et sunnere og mer aktivt liv. Vi bør ikke normalisere overvekt, men heller fremme å jobbe for en sunnere kropp.»

Person 2

«Jeg er så lei krenkelseskulturen. For guds skyld, la oss slutte å bli krenket så sinnssykt lett. Vi blir jo mer og mer hårsåre for hver dag som går. Dagens samfunn trenger tykkere hud. Dette gjelder jo selvfølgelig ikke rasisme og krenkelser av enkeltpersoner. Men det bør jo være lov å diskutere om det tredje kjønn finnes, eller om vi skal høre på Andrew Tate, uten å være redd for at man selv blir hatet på.

Vi må tørre å stille kontroversielle spørsmål, men det føles som om det ikke er lov lenger. Samfunnsdebatten blir mer og mer pakket inn i bobleplast, og vi setter på oss hørselsvern i frykt for å høre det som provoserer og krenker og ja, treffer oss.»

Person 3

«Seriøst, når kan vi slutte å debattere eksamen og russetid? Det er tydelig at vi er delt om det. Hvor mange leserinnlegg trengs det for at vi skal få en endring?»

Person 4

«Hvis vi skal snakke om moral og hva som er etisk riktig, så kan vi se på alt vi kunne gjort med de 274.500 kronene som ble samlet inn for å minnes hvalrossen Freya. Med disse pengene kunne vi ha gitt 2000 mennesker rent drikkevann for resten av livet. Istedenfor å bruke pengene på en statue av en hvalross kunne flere jenter ha gått på skole, kommet ut i arbeidslivet og deretter bidratt til å utvikle byen sin.»

Kan føles kriminelt

Elevene på bakerste rad mener altså mye, selv om det ikke er dem vi ser mest i mediene. Og selv om det er saker jeg uenig med dem i, er det både sunt og viktig å få dem inn i samfunnsdebatten. De må selv tørre å ta plass, men vi må også gi plass til dem. La plattformer for unge meninger få et større mangfold ved å inkludere denne typen mennesker også!

Jeg tror og mener at mange unge mener mye, men ikke tør å si det høyt. Derfor er det viktig å gjøre den offentlige debatten mer robust og åpen for meninger som kanskje kan provosere. I dagens samfunn føles det noen ganger kriminelt å rope meningen sin om kontroversielle spørsmål høyt.

Om noen er sterkt uenige med flertallet, betyr ikke det at stemmene deres ikke skal kunne ta plass i debatten. Selv er jeg helt enig med person 2 om at vi blir altfor lett krenket i dagens samfunn, og at vi sensurerer for mye. Men som flerkulturell ung kvinne vet jeg ikke om jeg i det hele tatt har lov til å si det høyt.

Kan skje i mange former

Jeg forstår godt at enkelte ikke tør å si det de mener, i redsel for å krenke andre, men her må vi rett og slett gå inn i oss selv som samfunn og se og forstå skjønnheten av en fargerik debatt.

For vi trenger en mer nyansert debatt, hvor folk tør å skrive det de mener, selv om meningene deres kan provosere.

Jeg mener ikke at man må ytre masse meninger kun fordi man må, men du skal vite at om det er mening du vil dele, så er den offentlige debatten åpen for deg.

Dessuten: Å ytre meningene sin kan skje i mange former. Og jeg håper du, med en mening som kanskje ikke er helt A4, tør å ta plass og si det du mener. Send inn det leserinnlegget, si deg uenig med læreren i klasserommet, eller bare få ut det du mener, under middagsbordet.

Jeg håper vi får en offentlig debatt hvor flere tør å ta plass og snakke høyt. For det er jo ikke en god debatt om kun én side blir hørt.

