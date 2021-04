Våre meninger er fremtiden, så hør på oss!

Silje Hartold Lillehagen 16 år

7 minutter siden

Vi skal ikke la noen voksne fortelle oss at vi ikke har rett til å eie en mening, skriver Silje Hartold Lillehagen (16). Foto: Shutterstock / NTB

Noen ganger er voksne de mest barnslige.

En viktig del av å vokse opp handler om å si meningene sine. Jeg er alltid blitt oppfordret til å si meningen min av foreldrene mine, og det er jeg veldig glad for.

Men veldig ofte når vi unge stiller kritiske spørsmål til voksne, får vi høre at «de voksne har mer erfaring, så det er ikke vits å diskutere». Jeg har ikke peiling på hvor mange ganger jeg har hørt den unnskyldningen. Nå er jeg lei.

Ble oppgitt

For så vidt er det sant at de har mer livserfaring, men er det egentlig riktig å bruke denne unnskyldningen? Vi skal ikke la noen voksne fortelle oss at vi ikke har rett til å eie en mening.

Silje Hartold Lillehagen (16). Foto: Privat

På skolen har jeg ofte deltatt i elevrådsarbeid. Dette har vært veldig positivt fordi jeg har fått brukt meningene mine til å bidra i et fellesskap. Det eneste problemet var at alt måtte igjennom en rekke voksne før en beslutning ble tatt.

Ofte føltes det som at ingen av ønskene våre kom igjennom.

Jeg husker veldig godt at jeg ble oppgitt. Ofte spurte jeg meg selv: «Hva er det som skal til for at vi blir tatt seriøst?»

Fått nok

Men er de voksne så mye bedre da? Ofte ser jeg voksne som deler meningene sine på Facebook. Når de får kritikk, unnskylder de seg bare med ytringsfriheten. Fordi «da kan ingen si noe imot». Ofte bruker de også en ganske stygg tone.

Det er jo forståelig at mange ikke tør å ytre meningene sine, når vi ser hvordan voksne snakker til hverandre. Noen ganger er det de som skal være de mest voksne, som er de mest barnslige.

Likevel finnes det voksne som rakker ned på unge for å si meningene sine. Jeg har fått nok av dumme unnskyldninger. Som ung har vi rett til å eie meninger. Ytringsfriheten er vår beste venn.

