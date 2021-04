Skal kun de rike bo i Oslo?

Snorre Rein (20) Fylkesstyremedlem, AUF, Oslo

Snorre Rein (20) i AUF Oslo mener drabantbyene har en viktig funksjon. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

Det er en grunn til at vi bygger med de materialene vi gjør.

Dette er et svar til Embla Eskilt Hagalisletto. I et Si ;D-innlegg kritiserer hun arkitekturen i Oslo. Hun skriver blant annet at hun «grøsser ved tanken på å bo i Oslo».

I likhet med deg er jeg en av dem som fascineres av gammel kunst. Men i stedet for å vende mine tanker mot 1800-tallet, vender jeg dem mot 60-tallet.

Til en tid der «The Beatles», en idealistisk ungdomsgenerasjon og håpet om en lysere fremtid definerte samtiden. En tid der det ble bygget drabantbyer over hele Oslo som ble fylt av håpefulle barnefamilier.

Funksjon, ikke estetikk

Drabantbyene var kunstverk i lik grad som en stekepanne eller en slitt strikkegenser. Men i likhet med gamle strikkegensere var drabantbyene likevel svært viktige for det norske folk.

De ga rimelig husrom til familier som ellers ville bodd under langt dårlige forhold. Det var mulig fordi drabantbyene først og fremst ble utformet for funksjon, ikke estetikk.

I dag er bybildet i Oslo veldig preget av monotone bygg i betong, stål og glass. Ja, det er ikke alltid det jeg ønsker å se på. Men skal jeg være ærlig, har jeg tidvis enda mindre lyst til å se på eldre fruer i minkkåper, menn i dress og «fæffagutter».

Snorre Rein (20), Fylkesstyremedlem i AUF Oslo. Foto: Privat

Sparer penger

Selv om Munch-museet gir enhver Osloborger vondt i sjelen, så er ikke Bjørvikas grå demon representativ for mye modernistisk arkitektur. Det er mulig å skape fine bybilder uten at de skal bære preg av hverken Operaen eller slottet i Versailles.

Og det er en grunn til at vi bygger med de materialene vi gjør. Det sparer penger. Det kutter kostnadene på boliger i en tid der vi unge står overfor et maratonløp, etterfulgt av et triatlon og deretter fjellklatring til toppen av K2 dersom vi ønsker innpass på boligmarkedet.

Det gir barnefamilier en sjanse til å etablere seg her i Oslo, i stedet for å sende dem til Båtsfjord i Troms og Finnmark der boligprisene er noe gunstigere.

Vi kan ta steg for å sikre et bybilde som ivaretar Oslos klassiske hjerte, men ikke til enhver pris. Derfor foreslår jeg at vi kan se på den modernistiske arkitekturen i Oslo slik vi ser på den slitte strikkegenseren. Det er ikke det du ville vist frem på første date, men den holder deg varm for en billig penge.

