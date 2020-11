Avlys eksamen nå!

Du sitter kanskje hjemme under dynen og har hjemmeskole når du leser dette. Denne uken er mange elever, både i Viken og resten av landet, blitt kastet ut i hjemmeundervisning igjen. For en god del er hverdagen nå veldig uforutsigbar.

Vi kan ikke havne i samme situasjon som i fjor, hvor eksamen plutselig avlyses nesten over natten.

Fylle kunnskapshullene

I vår kom det tydelig frem at det er mulig å gjennomføre et skoleår til tross for koronaen og at eksamen ble avlyst. Vi så faktisk at det var gull verdt å kunne bruke de siste månedene av skoleåret på å ta igjen tapt undervisning og fylle kunnskapshullene.

Nå ser vi igjen at vi er inne i en ny smittebølge. Det strammes inn igjen og elever blir sendt hjem.

Vi elever fikk i vår føle på at kvaliteten på undervisningen gikk ned. Det ble vanskelig for mange å henge med. Lærerne sliter med å følge opp godt nok, og for mange er denne situasjonen ganske stressende.

Store variasjoner

Det elevene trenger i tiden fremover, er god undervisning, forutsigbarhet og minst mulig stress. Det er ekstremt viktig at det er rom for fleksibilitet, og at eksamen blir avklart allerede nå. Vi kan ikke få beskjeden på nyhetene i siste liten, igjen.

Undervisningen i løpet av året er selve grunnmuren for eksamen. Når grunnmuren ikke er tilstrekkelig god nok, og det er store variasjoner fra skole til skole, er eksamen urimelig å gjennomføre.

I en krevende situasjon som dette er det avgjørende at eksamen blir avlyst allerede nå. Vi må satse mer på tilpasset opplæring. At vi kommer oss gjennom læreplanene. Da kan vi ikke kaste bort tiden vår på å pugge på en utdatert vurderingsform som vi ikke får læringsutbytte av.

Koronaen har kastet skolen inn i en vaskemaskin og satt den på maks fart. Skoleåret er virkelig snudd på hodet. Alle elever i hele Norge skal gjennom pensum, men det er stor forskjell på hvordan dette er gjort. En eksamen ville derfor vært urettferdig.

Lytt til elevene

Kunnskapsminister Guri Melby (V), du må da være enig i at en elev som har hatt mye hjemmeskole, ikke kan konkurrere med noen som har hatt helt vanlig undervisning?

Digital undervisning er krevende. Nå trenger vi all den tiden vi kan få for å komme oss gjennom pensum. For oss er det viktigere å stå igjen uten noen kunnskapshull, enn å bruke flere uker til eksamensforberedelser.

Vi så i fjor at det gikk helt fint, og det vil det også i år. Lærerne vil klare å sette en rettferdig karakter, basert på prøver, innleveringer og skolearbeidet, slik de uansett gjør resten av året.

Lytt igjen til oss elever og avlys eksamen allerede nå. Vi ønsker en rettferdig vurdering og et forutsigbart skoleår med fokus på god læring for alle elever.

