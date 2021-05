Nei, det er ikke bare å slette sosiale medier

Karine Grindahl (17) Juniorrådgiver i Ungdommens rettighetsorgan (URO)

Noe av det som er vanskelig med digital vold, er nettopp det at man ikke tar det seriøst, skriver Karine Grindahl (17), Juniorrådgiver i Ungdommens rettighetsorgan (URO). Foto: Shutterstock / NTB

Når du ikke erkjenner alvoret, er du en del av problemet.

Da ungdomsgruppen til Plan International Norge (URO) la ut en kampanjefilm om digital vold, flommet kommentarfeltet over. Folk skrev kommentarer som «bare skru av mobilen da» eller «det er bare å slette sosiale medier».

Dette viser hvor alvorlig problemet er. Slike kommentarer gjør det bare verre.

Jeg er sjokkert over hvor mange som ikke skjønner alvoret eller poenget med kampanjen. Målet er ikke at man skal slutte å bruke sosiale medier. Målet er å gjøre sosiale plattformer til et trygt sted å være for alle.

Utrolig ekskluderende

Det å be noen slette sosiale medier eller skru av mobilen er utrolig ekskluderende. Sosiale medier er en stor del av livet til de fleste. Det brukes til å kommunisere med både venner og familie, tilegne seg informasjon og dele meninger.

For mange vil det å slette sosiale medier faktisk bety at mye av deres sosiale liv går tapt. Dette er ikke greit. Løsningen skal ikke gå ut over dem som opplever digital vold, men de som utfører den.

Karine Grindahl (17), Juniorrådgiver i Ungdommens rettighetsorgan (URO). Foto: Privat

Går hardt utover jenter

Digital vold går hardt utover ungdom, men vi ser at når jenter opplever det, blir konsekvensene oftere alvorlige. Plans egne undersøkelse fra 2019 viser at 58 prosent av jentene i undersøkelsen hadde opplevd å bli trakassert digitalt. Mange sier at de føler seg fysisk utrygge, får nedsatt selvtillit eller føler seg psykisk stresset.

Konsekvensene av digital vold er med andre ord alvorlige. Det kan være like alvorlig som fysisk vold. Digital vold skjer overalt i verden, og det blir et demokratisk problem når jenter føler de ikke kan ytre seg på nett. Det er et hinder for likestilling.

Kommentarer latterliggjør

De fleste som skriver slike kommentarer, mener det muligens ikke. De har kanskje ment det som en spøk. Men når du ikke erkjenner alvoret, er du en del av problemet. Slike kommentarer latterliggjør situasjonen.

Noe av det som er vanskelig med digital vold, er nettopp det at man ikke tar det seriøst. For når man ikke tar det seriøst, vil ikke de som opplever det, få den hjelpen de trenger.

Du kan godt være uenig med budskapet vårt, men kommentarer om å slette sosiale medier og å skru av mobilen hjelper ingen. Det er med på å forverre problemet.

