55 ungdommer: «Om Mustafa taper, så taper vi alle»

55 ungdommer

37 minutter siden

Unnskyld for alle rettighetene vi tar for gitt, som du aldri fikk, skriver 55 ungdommer i et åpent brev til Mustafa Hasan (t.v.) Foto: Stian Lysberg Solum/ NTB/ Privat

Åpent brev til Mustafa Hasan.

Kjære Mustafa, på vegne av det norske samfunnet vil vi si unnskyld:

Unnskyld for alt som ble tatt fra deg, og alt som fortsatt kan bli borte.

Unnskyld for alle minner du skulle hatt, som isteden ble til traumer.

Unnskyld for alle muligheter du skulle sett, som isteden ble til trusler om utkastelse fra eget land.

Og unnskyld for alle rettighetene vi tar for gitt, som du aldri fikk.

Den urett gjort mot deg, den vil vi aldri glemme.

Ingen sikkerhet, ingen trygghet, ingen som kan si at det går bra.

Fakta Dette er saken Mustafa Hasan (18) og familien kom til Norge fra Jordan i 2008 og fikk midlertidig oppholdstillatelse. Etter fire år ble den trukket tilbake.

Bakgrunnen er at moren oppga feilaktig nasjonalitet (palestinsk) da de kom til Norge.

De fleste familiemedlemmene ble sendt ut av landet, men ikke Hasan fordi han var under 18 år. Da han fylte 18 år, mottok han et vedtak fra Utlendingsnemnda (UNE) om å forlate landet innen 7. desember i 2020. Utreisefristen er senere blitt utsatt flere ganger.

Saken har skapt nasjonal debatt. Forrige uke møtte Hasan Utlendingsnemnda (UNE) i Oslo tingrett for å kjempe om videre opphold i Norge. Dommen har ennå ikke falt. Kilder: Aftenposten Vis mer

Rettssaken er ferdig. Og om du taper, må du dra.

Hvem ville trodd at dette var mulig? Det strider mot alt vi trodde om landet vi har vokst opp i.

Vi trodde at man her i Norge ikke skulle tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv.

Men det viser seg at noen har glemt de verdiene vi en gang sa vi sto for. De samme verdiene som kongen vår tok opp i sin nyttårstale i 2019:

«Er det én ting vi skal ta med oss som lærdom når vi feirer freden som endelig kom, så er det dette:

At alle er like mye verdt.

Det kan virke selvfølgelig.

Men begynner vi virkelig å leve etter det, kan forvandling skje.

Da kan vi samles i håpet om et godt liv for alle.»

I landet vårt skulle det visstnok være typisk å være god. Men i Norge i dag deporterer vi norske barn.

Utfallet i Mustafa-saken vil skape presedens for alle lignende saker i fremtiden.

Om Mustafa taper, så taper vi alle.

