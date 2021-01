Til dagens unge: Fy, som jeg gleder meg til å se dere igjen

Adina Constanze Antonsen (19)

Nå nettopp

Jeg synes ungdommen fortjener mer ros, for til tider blir det litt mye ris, skriver Adina Constanze Antonsen (19). Foto: rob zs / Shutterstock / NTB

Jeg gleder meg til å kunne se tilbake og si at jeg var en del av denne flotte ungdommen når jeg er gammel og grå.

Takk til alle de fine ungdommene, tenåringene og unge voksne for at dere er dere. Takk for at dere hilser på hverandre, for at dere er i godt humør, for at dere gir hverandre komplimenter, for at dere ønsker andre godt.

Takk for alle de små tingene dere gjør som lyser opp andres dager – takk for at dere gjør meg stolt over å være en av dere.

Enten vi er venner, bekjente, kun har sett hverandre på gaten og hilst et fåtall ganger, eller aldri møttes – så er jeg stolt. Stolt av at jeg kan si at jeg er en av dere.

Mer ros

Jeg er stolt over at vi lever sammen i dagens samfunn. Og så er jeg selvfølgelig stolt når vi gjør gode gjerninger, bruker stemmen vår, uttrykker våre meninger og gjør faktisk arbeid. Men i mine øyne trenger ikke listen å være særlig høy i det hele tatt.

Jeg er stolt over at dere er de flotte ungdommene dere er, og at dere fortsetter å stå på, selv i denne tunge perioden.

Det er garantert flere voksne personer som sitter med lange lister over alt de er misfornøyd med ved dagens ungdom, og som sier seg sterkt uenige i min takknemlighet og stolthet. Men dét er også noe jeg er stolt over – at vi ser ting fra et nytt, ferskt og ungt perspektiv.

Jeg synes ungdommen fortjener mer ros, for til tider blir det litt mye ris.

Adina Constanze Antonsen (19). Foto: Privat

Savner dere

Det er litt merkelig å skulle uttrykke denne stoltheten og takknemligheten, for det er på en måte ikke noe spesifikt som gir meg denne gode, stolte følelsen.

Men jeg tror det er tilhørigheten, de hyggelige smilene og alt det flotte ungdommen gjør, som gjør meg så glad. Jeg gleder meg til å kunne se tilbake og si at jeg var en del av denne flotte ungdommen når jeg er gammel og grå.

Nå som tiltakene er så strenge, og jeg ikke lenger får kjenne på deres gode tilstedeværelse, må jeg si at jeg virkelig savner dere.

Jeg savner å høre ungdom le, savner å se dere danse, savner å høre dere snakke høyt, savner å se dere klemme, savner å se dere smile – ja, jeg savner å se dere leve.

Og fy, som jeg gleder meg til jeg kan se dere igjen.

