Julian Malvin Nesdal-Markhus (15)

Gen Z har en tendens til å bli krenket på andres vegne, spesielt når det kommer til «rasisme», og hva gjør de da? Jo, de kansellerer folk, skriver Julian Malvin Nesdal-Markhus (15). Foto: Zenza Flarini / Shutterstock / NTB

Mange unge er politisk korrekte – bare på steroider.

Generasjon Z (kort: Gen Z) er generasjonen født mellom slutten av 1990-årene og starten av 2010-tallet. Det er generasjonen som har vokst opp side om side med splitter ny teknologi. Generasjonen som har vokst opp på sosiale medier, og generasjonen som dropper skolen for å streike for klimaet.

Det er også generasjonen som blir krenket hvis du sier «indianer» istedenfor «amerikansk urbefolkning», eller hvis du er hvit i huden og har dreads.

Blant dagens ungdom er det mye fokus på å være «woke». Å være woke er litt som å være politisk korrekt, bare på steroider. Man skal ta alt blodseriøst og ha mer fokus på hva som er etisk og politisk korrekt, enn hva man selv faktisk mener.

Humor skal ikke være rettet mot noen, for da er det «mobbing», og det sekundet du nevner noens hudfarge, blir du stemplet som rasist uansett intensjonene dine.

Kjønn og «cancel»-kultur

En stor sak i woke-miljøet er bruken av personlig pronomen. Hvis man møter noen for første gang, skal man ikke anta kjønnet deres, uansett hvor tydelig det er.

Jeg støtter 100 prosent at hvis en gutt føler seg som en jente, skal personen få bli kalt hun/henne hvis det er det hen ønsker, men det å få kjeft fordi du kaller en gutt for «han» uten å ha dobbeltsjekket først, blir for dumt i mine øyne.

Jeg står så klart for at alle skal kunne føle seg komfortable i sin egen kropp. Det jeg derimot ikke støtter, er woke-ungdom som så godt som leter etter ting å bli krenket over. Jeg mener dette er et godt eksempel på hvordan denne kulturen klarer å vri om helt menneskelige feil til noe «helt forferdelig».

«Cancel»-kultur er et fenomen som har vært aktuelt på sosiale medier de siste årene. Hele greia startet som en relativt bra sak som gikk ut på å kansellere eller fryse ut kjendiser eller influensere som gjorde store feil.

Ett eksempel på dette er youtuberen Ray Diaz som ble arrestert, siktet for å ha misbrukt sin daværende kjæreste. Da internett fant ut av dette, bestemte de seg for å «cancle» ham.

Folk sluttet å se på videoene hans og å følge ham. Dette gjorde at han den dag i dag ikke lenger er relevant.

Er blitt et minefelt

Som du ser, var dette en relativt god sak. Men som det meste annet har fenomenet forandret seg. Woke-generasjonen har så godt som tatt over cancel-kulturen og vridd om konseptet. Nå kansellerer man ikke bare folk som fortjener det, man kansellerer dem som ikke fortjener det også.

De siste månedene har det sirkulert en trend på Tiktok som lyder som følger: «I hate all men, but when he ...» etterfulgt av bilder av menn som gjør noe som personen som lager tiktoken, syns er attraktivt.

En velkjent tiktoker ved navn Gideon McManus gjorde en vri på trenden og sa: «I hate all women, but when she ...» En uskyldig tiktok, ikke sant? Feil.

Alle woke-ungdommene og cancel-kulturen angrep ham.

De kom med påstander om at han var anti-feminist og undertrykte kvinner. Folk kom til og med med drapstrusler.

Dette er bare ett av utallige eksempler. Det som startet som en god sak for noen år siden, har nå gjort internett om til et aktivt minefelt.

Utvannet rasismebegrep

Rasisme har vært et problem i samfunnet i flere hundre år. Rasisme har vært enda mer i nyhetsbildet de siste årene på grunn av Black lives matter-protester i USA. Men har en litt for woke Gen Z klart å vanne ut begrepet?

Jeg hører på en podkast som heter Med All Respekt, produsert av NRK. For et par uker siden fikk de mail fra en (hvit) lytter. Han fortalte at han var blitt stemplet som rasist etter å ha brukt en gif (et bilde som beveger seg, som ofte brukes i meldinger) av en svart mann som lo. Den viktigste delen av saken er kanskje at personen som stemplet ham som rasist, også var hvit.

Nå skal ikke jeg som en hvit 15 år gammel gutt sitte her og definere hva som er og ikke er rasisme, men jeg mener at begrepet er blitt ganske utvannet i 2021. Nå blir folk krenket når noen ser på rart på dem på bussen eller spør hvilket land de opprinnelig kommer fra.

Endre fokus

Poenget mitt er at Gen Z har en tendens til å bli krenket på andres vegne, spesielt når det kommer til «rasisme», og hva gjør de da? Jo, de kansellerer folk. Eller som jeg liker å kalle det, mobber dem til de gir opp.

For å avslutte vil jeg si dette: Slutt å bli krenket på vegne av andre! Fokuser mer på deg selv og andre viktigere temaer! Israel-Palestina-konflikten for eksempel!

Jeg synes personlig at alle de over-woke ungdommene kan fokusere litt mer på den, og litt mindre på at Justin Bieber er rasist og driver med kulturell appropriasjon fordi han har skaffet seg dreads!

