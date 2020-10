Ikke tro på alt du hører om Holmlia

Syv gutter fra Holmlia

Fra venstre: 13-åringene Ali, Mohammed, Keli, Hussein, Yousef og Isa (Abdullah var ikke til stede). Foto: Privat

Vi er stolte av hjemstedet vårt.

Vi leste om en gutt på 14 år som gruet seg til å flytte til Holmlia. Han hadde hørt at det var farlig her. At det var mye skyting og knivstikking. Vi vil gjerne fortelle denne gutten, og alle andre, hvordan det egentlig er på Holmlia.

Vi er syv gutter på 13 år, og vi kjenner Holmlia godt. Vi har ikke opplevd skyting og knivstikking, men vi vet jo at det har skjedd. Vi har også lest om det. Men det er bare en liten del av virkeligheten.

Fakta Om skribentene: Innlegget er skrevet av: Ali Jamshaid Isa Mohammed Hussein Majed Mohammed Dahir Abdullah Taib Yousef Benmaussaud Kelimolah Al-Bahrawi De har startet ungdomsklubben «Holmlia junior». Målet er å gjøre det bedre for alle på Holmlia. De hjelper blant annet til med å planlegge aktiviteter og hjelper til ved arrangementer. Vis mer

Alltid noe å gjøre

På Holmlia er det fint å bo for ungdom. Det mange fritidsaktiviteter, og det er aldri kjedelig. Vi har biblioteket som har åpent hele uken, Forandringshuset, BUSH (Barne- og ungdomssenteret på Holmlia), organisasjonen Hjertet av Holmlia, Vær stolt-festivalen, Holmlia Sportsklubb og aktiviteter på fotballbanen hele tiden.

Vi kan gå fra tilbud til tilbud og har alltid noe å gjøre. Det beste er likevel menneskene som bor her. Vi har mange venner, og vi er aldri alene. Naboer hjelper hverandre. Det er også mange voksne som passer på oss og hjelper barn og ungdom.

Møtt med fordommer

Vi er stolte over å være «holmlianere», men er lei av at man bare hører om de negative tingene. Mediene vil tjene penger, og vi forstår at negative historier selger. Men dette fører til at folk blir redde for å reise til Holmlia. Mange ungdommer herfra blir også møtt med fordommer når de beveger seg ut av bydelen.

Vi synes det er urettferdig at det er sånn. For at ting skal forandres, må vi gjøre noe selv. Vi vil derfor fortelle om det som er bra. Så kanskje han som gruer seg til å flytte hit, ikke er så redd. Kanskje folk slutter å ha fordommer om oss som bor på Holmlia?

Vi er uansett stolte og glad i hjemstedet vårt! Velkommen hit!

