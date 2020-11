Jeg blir nektet å jobbe frivillig

Jente (21)

Hvis man mottar ekstrastipend fra Lånekassen fordi man har dysleksi, kan man ikke jobbe samtidig. Uansett om det er frivillig. Det reagerer innsender på. Foto: Shutterstock / NTB

Jeg har nesten én måned ferie. Jeg vil så gjerne hjelpe.

Jeg er en 21 år gammel student. 8. desember får jeg litt over én måned lang juleferie. Denne perioden har jeg veldig lyst til å kunne hjelpe mennesker som ikke har det like lett som meg.

Men dette får jeg ikke lov til.

Jeg har en sterk grad av dysleksi. På grunn av dette mottar jeg et ekstra stipend som kompenserer for at jeg ikke har arbeidskapasitet til en deltidsjobb. Det er jeg veldig takknemlig for, og jeg er heldig som er student i Norge.

Fakta Hva er saken? Elever og studenter i høyere og annen utdanning som ikke kan jobbe ved siden av utdanningen på grunn av nedsatt funksjonsevne, kan få et tilleggsstipend. Lånekassen plasserer dysleksi i denne kateogiren. For å få stipendet må en lege eller spesialist bekrefte at du har dysleksi og derfor ikke kan jobbe ved siden av studiene i den gjeldende perioden. Når personen mottar dette stipendet, kan man ikke påta seg arbeid. Hverken lønnet eller ulønnet. (Kilde: Lånekassen.no) Vis mer

Utgjøre en forskjell

Men når man mottar denne formen for stipend, har man ikke lov til å ha arbeid i det hele tatt under perioden. Det gjelder også for alle ferier i perioden man mottar stipendet.

Jeg er en omsorgsfull jente som virkelig har lyst til å hjelpe der jeg kan, når jeg kan. Det er ingenting jeg ønsker mindre enn å sitte hjemme hele julen, når jeg vet at jeg kunne gjort en forskjell for andre folk der ute. Jeg har en hel måned ledig hvor jeg kunne bidratt til å gjøre noens jul litt bedre og enklere.

Jeg synes det er helt feil at studenter som mottar ekstrastipend, ikke har noen mulighet til å jobbe frivillig. Er det virkelig bedre at jeg blir sittende hjemme i sofaen med julefilmer og julemat?

Avkobling fra lesing

Jeg som de fleste andre skal jeg så klart komme meg ut i snøen, stå på ski og handle inn gaver. Men det er nok ikke det som blir resultatet. Med all den ledige tiden kommer jeg til å tenke at jeg burde utnyttet ferien til å lese. Derfor hadde det vært veldig fint med en avkobling ved å gjøre noe helt annet enn å studere.

Alle studenter trenger en avkobling, det er sunt for hjernen. Formålet med ferieavvikling er jo å sørge for restitusjon og avkobling. Det er ingen avkobling om jeg må på sitte på biblioteket dag inn og dag ut. Selv i ferien.

Jeg trenger i hvert fall en pause fra lesing, selv om jeg mottar ekstra stipend. Men det jeg har kapasitet til, det er å gjøre en forskjell for andre mennesker som trenger meg og min hjelp.

Aftenposten kjenner skribentens identitet.

