Fritt skolevalg er det beste for alle

Herman Kapaasen (18) Arbeidsutvalgsmedlem i Akershus Unge Høyre

31 minutter siden

Noe av det viktigste man kan gjøre for å motivere elever, er å la oss velge mer selv, skriver Herman Kapaasen (18) i Akershus Unge Høyre Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Det er kun den enkelte elev som kan bestemme over sin egen fremtid, ikke venstresidens fylkespolitikere.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Hans Christian Knudsen fra Sosialistisk Ungdom skriver i Si ;D 25. november at skolen ikke burde handle om å være best, men å utdanne mennesker. Jeg er helt enig. Derfor er jeg for fritt skolevalg i hele landet.

Det mest provoserende med Sosialistisk Ungdoms innlegg er at de ikke ønsker å gi elevene valgfrihet. Unge Høyre vil ha en skole der alle kan velge selv, være seg selv og bli motivert.

Jeg ønsker en skole hvor det er lov å lykkes, men også lov å feile. Da trenger vi fritt skolevalg. For å komme seg gjennom en utdanning må man være motivert. Noe av det viktigste man kan gjøre for å motivere elever, er å la oss velge mer selv.

Herman Kapaasen (18) Foto: Privat

Hindrer enkelte elever

Jeg tror alle elever kjenner seg igjen i hvor utrolig tungt det kan være å stå opp grytidlig om morgenen for å komme seg på skolen i høstmørket. Tenk da så slitsomt det må være å reise til en skole du ikke vil gå på? Kun fordi det var viktigere for venstresiden å la postnummeret ditt styre inntaket.

Det skal selvfølgelig være lov å velge seg til nærskolen. I distriktene sikres skoleveien med en reisegaranti. Likevel må vi legge til rette for alle de som ønsker noe annet. Mobbing er den viktigste grunnen til at elever vil bytte til en annen skole med nye vennskap, miljø og lærere.

At venstresidens politikere skal tvinge mobbeofre til å gå på samme skole som mobberen, er uakseptabelt. Det er en av grunnene til at fritt skolevalg og valgfrihet er best for alle.

Valgfrihet over geografi

Unge Høyre kommer alltid til å kjempe for elevenes valgfrihet. Enten det er jenta som ønsket å møte nye venner på en annen skole. Eller den usikre gutten som aldri helt fant seg selv før han byttet miljø.

Det er derfor dobbeltmoralsk når venstresiden sier de ønsker en skole for alle, så lenge man tilfeldigvis bor i nærheten av landets beste skoler. Det er kun den enkelte elev som kan bestemme over sin egen fremtid, ikke venstresidens fylkespolitikere.

