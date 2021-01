Vi må handle raskt i en pandemi

Guri Melby Kunnskaps- og integreringsminister (V)

Nå nettopp

Det er mange elever og studenter som er bekymret. Her svarer kunnskapsminister Guri Melby (V). Foto: Fredrik Hagen / NTB

Svar til Emma-Katrin Vanderloock Kleven (16) i Elevorganisasjonen.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

2021 startet ikke som vi alle hadde håpet. Smittetallene er stigende, og smitten sprer seg til nye områder. Vi ser dessverre flere tegn til at en ny smittebølge kan være på vei.

Derfor måtte vi handle raskt da vi fikk faglige anbefalinger fra helsemyndighetene, og be ungdomsskolene og videregående skoler gå til rødt nivå på kort varsel.

Vanskelig for elevene

Noen mener at tiltakene kom sent med tanke på oppstart av skoleåret, slik som Emma-Katrin Vanderloock Kleven i Elevorganisasjonen Nordland skriver i Si ;D 6. januar.

Les også Les innlegget til Vanderloock Kleven her: Slutt med siste liten-tiltak!

Jeg har forståelse for at dette er vanskelig for elevene. Smitteverntiltak kommer kort tid i forveien fordi de alltid tar hensyn til hvilket smittetrykk vi har til enhver tid, og hvilke tiltak som fungerer best.

Selv om skolene er på rødt nivå, skal det fortsatt være undervisning på skolen, men for eksempel kortere dager eller annenhver dag. For de mest sårbare elevene skal det være et tilbud hver dag.

Viruset tar ikke ferie

Vi vil alltid prøve å være tidlig ute med tiltakene vi kommer med. Det var først på lørdag at vi fikk anbefalingene som lå til grunn for de nye tiltakene som ble varslet på søndag. Det er klart det er krevende med så korte frister, men viruset tar hverken helg eller ferie.

Sammen med de andre tiltakene er kanskje dette det forspranget vi trenger for å få ned smitten igjen.

Les også Solberg svikter studentene

Les også Må jeg droppe ut av studiene?

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.