Jeg er 13 år gammel og bor i Lofoten. Jeg er i mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja fordi det er vi som skal leve i fremtiden, det går utover hvis noe går galt, som f.eks. en lekkasje.

Oljeselskapene kan velge å få utbetalt skatteverdien av sine letekostander selv når de ikke finner olje, ifølge WWF. Disse pengene mener jeg hadde kommet bedre til nytte ved å investere i nye og mer bærekraftige industriløsninger.

Sats på fisken

En ting som jeg synes er viktig å tenke på hvis vi skal begynne med oljeboring i Lofoten, er at oljen er en midlertidig ressurs som kan erstattes med mer bærekraftige løsninger.

Fisken derimot er en ressurs som kommer til å være der for alltid hvis vi ikke fisker for mye eller utsetter den for en oljelekkasje.

I 2014 tjente vi hele 69 milliarder kroner på fiske. Derfor er det ikke fornuftig å risikere å miste all fisken i området vårt pga. en mulig oljelekkasje. En lekkasje ødelegger ikke bare for fisken og økonomien, den ødelegger også naturen.

Store utslipp

Oljeindustrien står i dag for store deler av de norske utslippene. Derfor er det ikke lurt å bore etter olje her i Lofoten. Jeg skjønner at de som er for oljeboring, vil at vi skal tjene mer penger, men hvis det blir oljeboring, risikerer vi å miste mye mer penger enn vi kan få av oljeboring.

Mange som bor i Lofoten, både de unge og de voksne, er imot oljeboring. Veldig mange ungdommer er bekymret for fremtiden.

Hvorfor skal vi måtte stå for alle konsekvensene oljeboring fører med seg?

